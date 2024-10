Vesna Pisarović digla je Split na noge, a nakon toga - i minicu: Pogledajte atmosferu na splitskom koncertu

"Zato osjećam dug prema njima, neizmjerno se veselim koncertu, pa ću se potruditi da svaka pjesma ima svoj vizualni identitet", otkrila je pjevačica i dodala da će ju pratiti vrhunski glazbenici iz Pule, Splita, Zagreba, Osijeka i SAD-a. Iza mene će biti sjajni internacionalni tim suradnika, i to ne samo onih vezanih uz glazbu već i produkciju, koja će biti impresivna, kao i kostimi i sve ostalo što čini koncert impresivnim."

"Splitski koncert uistinu vidim kao krunu svoje karijere. Upravo sam u tom gradu imala najljepšu i najvjerniju publiku, čak i na svojim počecima, kada me publika znala samo po dvije pjesme. Tada sam pjevala uz matricu i diskoteke nisu bile popunjene kao godinama kasnije, ali i tada mi je splitska publika bila podrška i ja to ne zaboravljam", rekla je u priopćenju za medije i dodala:

Hrvatska pop pjevačica Vesna Pisarović (46) održala je spektakularni koncert u Dvorani Gripe, a publika je uživala u svakom trenutku. Pjevačica je zablistala u crvenom topu i minici s lakiranim kaputom, No, jedan trenutak posebno je privukao pažnju – tijekom izvedbe minica se lagano podigla, otkrivši više nego što je planirano. No, i to je samo dodatno zagrijalo atmosferu u Dvorani Gripe.