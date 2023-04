Krenule su pripreme za veliki glazbeni spektakl koji Split očekuje u lipnju, a Tonči Huljić otkrio je za Danas.hr RTL-a detalje u prvoj najavi Melodija Jadrana.

"Ja otvaram prvu večer sakralnim pop koncertom i bit će to Pop misa Meditera, ostao sam to dužan Splićanima, a interesa je bilo puno više od dva koncerta. Zato smo iskoristili infrastrukturu ove revije i da s tim otvorimo festival. Neobično mi je drago što ću opet biti u Splitu i pozivam sve one koji su me stalno zvali kad ću biti u Splitu - 23. lipnja u najljepšem predijelu zemlje, u Meštrovićevoj galeriji, Pop misa Mediterana", najavio je Huljić.

Nakon Tončija i Hane Huljić u prvoj večeri, drugu večer nastupit će TBF. Aleksandar Antić najavio je da će to biti akustični koncert.

Luka Barbić otkrio je da je u Galeriji Meštrović već nastupila njegova kći, pa je red da i on proba. "Prekrasan je to ambijent i naša akustična svirka super će leći u taj prostor", rekao je Barbić.

Neno Belan otkrio je što očekivati treće večeri Melodija Jadrana.

"Bit će to revija novih pjesama, a zamišljeno je da pozovemo naše popularne izviđače. Svi su se odazvali i hvala im! To su: Kondža, Rozgra, Grašo, Dragović, Badrić, Belan (tko je taj?) Spalato, Bralić i klapa Intrade, Cvek, Guiliano, Houdek, Mia Dimšić, Tolja, Karan, Rončević, Lorena, Jole, Rišpet, Sikirić, Domenica, Pavel, Nataša Janjić, Iva Perkišuć, Enis Lovrićlić, Elis Lovrić, klapa Kampanel, Adi Šoše i Ivan Ive Županović."