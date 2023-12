MAJESTIC 23

SRI, 20.12. // 22:00 – 02:00 // Besplatan ulaz

Majestic 23: Svjetlo put i istina - sporo, duboko i glasno!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Charlotte Marton je mlada menadžerica za bankrote koja sanja o širenju svojih poslovnih i

privatnih horizonta. Kako se prosinac bliži kraju, Charlotteina pariška odvjetnička firma je šalje u Zagreb, gdje upoznaje Martiala, direktora kompanije koji odgaja djecu svoje sestre najbolje što može i vodi svoju kompaniju kao idealist s prevelikim snovima. Srijedom odlazi u bivšu zgradu tvornice lijekova izliječiti svoju bol glasnom glazbom, lošim osvjetljenjem i sumnjivim plesačima.

Charlotte je prestala vjerovati u pravu ljubav prije puno godina, ali je šarmirana ovim velikim sanjarom i postepeno zaboravi na svoj posao koji je došla obaviti, zato što ponovo počinje otkrivati svoju žudnju za životom, ljubav… i prevaru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Originalni naziv: Rhythm and sound i rođaci

Scenarij: Prevara

Žanr: Komedija, Drama, Romantični

Režirao: 23

Glume: LASMO (Charlotte), FLICO i AFTER NEVEN (Martial i Émilie), DUBMX (Max).

Glazba: Prevatron

Država: Domaći

Godina: 2023

Ocjena: 110 %

Nema upada na film, a izlaz se naplaćuje krivnjom i donacijama. Hvala na povjerenju, dopustite da vas Prevarimo opet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

You might stop the party but you can’t stop the future Majestic 23

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NOĆ ZA PALESTINU: Benefit za obitelji evakuirane iz Palestine

ČET, 21.12. // 18:00 – 03:00 // Minimalna donacija: 5 EUR

nicijativa za slobodnu Palestinu organizira benefit večer za četiri obitelji koje su nedavno evakuirane iz ratne Gaze. Održat će se 21. prosinca s početkom u 18.00 u AKC Attack (Pierottijeva 11, Zagreb). Očekujte projekcije filmova i nastupe bendova. Minimalna donacija za ulaz je 5€, a bit će super ako možete priložiti više.

Navedene obitelji, za koje skupljamo donacije, broje 22 osobe, uključujući osmero maloljetne djece. Radi se o 19 hrvatskih državljana i tri supružnika ili supružnice s palestinskim državljanstvom. Iz Gaze su otišli bez ičega, a u Hrvatskoj su sada u potrazi za stabilnim domom i sigurnošću. Inicijativa za slobodnu Palestinu i Zaklada Slagalica pokrenule su akciju prikupljanja sredstava kako bi iskazale solidarnost i poželjele im dobrodošlicu u njihov nekadašnji dom. Saznajte više: https://tinyurl.com/akcijaGaza

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi oni koji nisu u mogućnosti doći uživo, donirati mogu na račun Zaklade: 𝐇𝐑𝟕𝟕𝟐𝟒𝟎𝟐𝟎𝟎𝟔𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟕𝟖𝟕𝟏𝟑

model 99, opis plaćanja: podrška obiteljima iz Gaze

Za inozemne uplate, koristite SWIFT/BIC broj: ESBCHR22

Tekst se nastavlja ispod oglasa

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

𝐏𝐀𝐋𝐄𝐒𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐅𝐈𝐋𝐌 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐓𝐄

19.00 - 21.00 // Infoshop/knjižnica Pippilotta u Attacku

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gledamo izbor filmova iz programa Unprovoked Narratives Palestinskog filmskog instituta koji je u suradnji s autorima omogućio besplatnu cirkulaciju i prikazivanje filmova na neprofitnim događajima:

𝘚𝘤𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘖𝘤𝘤𝘶𝘱𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘎𝘢𝘻𝘢, 1973., 13 min, r. Mustafa Abu Ali

Tekst se nastavlja ispod oglasa

𝘚𝘩𝘶𝘫𝘢𝘺𝘺𝘢, 2016., 20 min, r. Mohammed Almughanni

Tekst se nastavlja ispod oglasa

𝘛𝘰 𝘔𝘺 𝘍𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳, 2008., 53 min, r. Abel Salam Shehada

𝗭𝗮 𝘀𝗹𝗼𝗯𝗼𝗱𝗻𝘂 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘂 𝗶 𝗸𝗿𝗮𝗷 𝗼𝗸𝘂𝗽𝗮𝗰𝗶𝗷𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗻𝗼 𝘀𝘃𝗶𝗿𝗮𝗷𝘂:

PONOR https://ponor.bandcamp.com

Tekst se nastavlja ispod oglasa

OMČA https://omca.bandcamp.com

DEZINFORMACIJE

DIYALA&LucyLyu https://soundcloud.com/jabbatonre.../sets/diyala-world-raw-3

NEON LIES https://neonlies.bandcamp.com

Tekst se nastavlja ispod oglasa

DJ BEZUM

HVALA SVEN https://soundcloud.com/hvala-sven

Dizajn: Josipa Tadić

RIPPLE EFFECT 5

PET, 22.12. // 21:00 – 03:00 // 8 EUR (6 EUR pretprodaja)

Ripple Effect 5

Evo nas opet sa 5. izdanjem Ripple Effect-a.

I ovaj put očekujte svježe nove zvukove Zagreba (@lutzija @lilzoopiter @imnotnoa), kao i pojačanje iz susjedne Slovenije (@okniino @n1_kai @minnite1) koji se ističu kombinacijama (t)rap, elektroničke i hyperpop glazbe.

Dj support: @mrzimteluka @underground_horror

GDJE SU GAŽE?!

SUB, 23.12. // 19:00 – 01:00 // 5 EUR

Osjećate li blagdanski ugođaj u zraku? Ili možda samo prljavi gradski smog? Svakako 23.12. pobjegnite s trulog zagrebačkog adventa u AKC Attack na badnju pržilicu. Motivirani manjkom gaža, prezentiramo "Gdje su gaže?!" kao naš kolektivni odgovor. Ne zvone zvončići, samo šum i vreva pojačala! Budi tamo ili truli doma!

Upad: 5€

Satnica:

19:00 - Vrata

20:00 - NIHIL

21:00 - RIFFTREE

22:00 - VAKTAL

23:00 - EXTROFT

00:00 - SMRDLJIVI MARTINI

Dizajn postera: TrulaFrula