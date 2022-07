U utorak je počeo tjedan posvećen Oliveru Dragojeviću na trajektu iz Splita prema Veloj Luci gdje su se pojavile i članice novosadske grupe The Frajle, a srpski mediji prenose da je njihov dolazak na trajektu izazvao neugodnu situaciju.

U petak navečer je u Veloj Luci bilo pregršt ljudi i emocija koji su se okupili u čast Oliveru Dragojeviću koji je preminuo prije četiri godine.

Okupili se umjetnici

Oliverove najveće hitove na koncertu 'Trag u beskraju' izveli su brojni glazbenici među kojima su bili Tedi Spalato, Petar Grašo, Zorica Kondža, Doris Dragović te i mlađi izvođači poput Matije Cveka, Lorene Bućan, Dine Petrića i Jure Brkljače.

Na koncert za Olivera stigao je i Dino Jelusić, odnedavni član kultnog benda Whitesnake. Tjedan posvećen Oliveru započeo je u utorak na trajektu iz Splita prema Veloj Luci.

Na trajektu za Vela Luku su se pojavile i članice novosadske grupe The Frajle, a njihov je dolazak prema sprskim medijima izazvao neugodnu situaciju na trajektu.

Nisu bile pozvane i htjele su pjevati

Blic navodi da su Nataša Mihajlović, Jelena i Nataša Buča stigle na trajekt bez službenog poziva od općine Vela Luka ili glavnog glazbenog producenta Ante Gele.

"Ja ih nisam zvao, pozvale su se same", rekao je kratko Gelo srpskim novinarima. Nataša je navodno prva došla do Gele i zamolila ga da njih tri nastupe, a on ih je na kulturan i ljubazan način zamolio da to ne čine jer nisu bile planirane na koncertu na trajektu koji je već bio unaprijed osmišljen s određenim pjevačima, a bio je popraćen i televizijskim snimanjem za HRT. Međutim, njih to nije spriječilo da se ukrcaju na trajekt i uhvate mikrofon koji su uzele iz ruku jednog mladog pjevača, a snimku su potom objavile i na društvenim mrežama.