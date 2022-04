Teo Grčić mladi je glazbenik, podrijetlom iz Dalmatinske zagore, čiji vokal će vas vokal privući, a čija će vas karizma zadržati. Jedan je od onih koji svakom novom pjesmom ljestvicu dižu za jedan prag više.

Jučer je objavio svoj šesti singl, "Samo jedno lice". Kroz pjesmu simboličnog naziva uranjamo u dubine prave, istinske, slobodne ljubavi. Ljubavi koja ima samo jedno lice. Balada nastala iz Teova pera upakirana je u jedinstven aranžman i produkciju Hrvoja Domazeta.

Tko je mladić koji je oduševio i samog Sergeja Ćetkovića, koje je njegovo mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni te što je za njega istinska ljepota u ženi, saznajte u nastavku.

NET.HR: ‘Samo jedno lice’ naziv je tvog šestog singla. Revno radiš na svojim materijalima, a tvoji su materijali već pošteno zaplivali radijskim eterom. Rekao si i kako ti je novi singl u mnogočemu draži od prošlih. Po čemu?

TEO: Hvala na lijepom uvodu. Radimo konstantno, rad je osnova i generator svega neovisno o talentu, a i uživam u procesu stvaranja, to je nešto što me izuzetno veseli.

Po pitanju pjesme "Samo jedno lice" ne radi se o tome da mi je u mnogočemu draža od ostalih, jer jako volim sve svoje pjesme i svaka ima nešto posebno i drugačije, no još dok sam stvarao "Samo jedno lice" držao me neki poseban osjećaj. Sve to što je izašlo iz mene, i tekst i melodija u nekom trenutku su učinili da se zapitam: "kako ovo meni dolazi, odakle i zašto". Bio sam prezadovoljan, a to se dogodi jako rijetko, jer sam po pitanju glazbe i teksta jako osjetljiv i samokritičan.

NET.HR: ‘‘Samo jedno lice' je pjesma za koju sam napisao glazbu i tekst, a koja se otprilike podudara s mojom filozofijom života, kao i same ljubavi, a to je da ona mora biti slobodna’, rekao si za novi singl. Što je to, konkretno, slobodna ljubav?

TEO: Za mene je ljubav univerzalna forma, čak i stil života, koji nekad moraš i izabrati. Velika većina ljudi sanja o tome da će se magično pojaviti netko tko će im promijeniti život iz korijena, donijeti "ljubav života" i što već ne. Jako malo ljudi shvaća to da prvo mora zavoljeti, zaokružiti i ostvariti sebe da bi nas onda i netko drugi volio baš takve kakvi jesmo i bio skladan dio našeg puta.

Slobodna ljubav bi bila ta koja je nesebična, ne sputava, ne veže, ne komplicira, nego uživa u svemu što druga strana sa sobom nosi, daje sve i ne traži ništa, i prihvaća odabir druge strane na osnovu onoga što je ta osoba vidjela i doživjela. "Imam samo jedno srce, i dajem ti ga da se častiš, svu ljubav da istreseš, pa da odeš il‘ da vratiš, isto".

NET.HR: Tvoji su spotovi, kao i većina spotova, često popraćeni lijepim ženama. Što je za tebe istinska ljepota u ženi?

TEO: Svi smo mi vizualni tipovi i svima nama je izgled bitan, koliko god pričali o unutarnjoj ljepoti, ali naravno bez karaktera, lijepih manira, intelekta te neke dobre energije i tendencije da budeš dobra osoba, izgled ne vrijedi ništa, barem meni.

NET.HR: Reakcije na kojih od šest singlova su te najviše iznenadile?

TEO: Možda na pjesmu "Ne zaboravljaj". Iako sam bio uvjeren da smo napravili dobru stvar, nisam računao da će tako dobro biti prihvaćena od publike i da će je toliko ljudi isticati.

S druge strane, pjesma “Šav” je donijela neke komentare i reakcije zbog kojih je privilegija baviti se glazbom i biti autor.

NET.HR: Za koju si pjesmu očekivao da će 'slabije' proći, a prošla je bolje od očekivanog i obrnuto - od koje si pjesme očekivao više?

TEO: Ne živim od očekivanja i nije baš ni pametno u ovom svijetu imati ih previše, vratim se uvijek na to da ja svoju glazbu živim. Ja ne stvaram da bih parazitirao na tantijemima i "virio iz paštete". Radim iskreno, najbolje što mogu i konstantno težim podizanju ljestvice, tako da i onog dana kada me i veća masa primijeti i kada se vrate na sav moj rad koji su propustili, mogu uživati i tada stvarati neki svoj filter favorita među mojim pjesmama. Tek tada ćemo vidjeti kako publika stvarno diše i nešto onda zaključiti i reći na tu temu. Publika je jedino mjerilo i ono zašto ja radim to što radim.

NET.HR: Javnost te pamti kao čovjeka koji je Sergeju Ćetkoviću 'ukrao show' u Lisinskom. Otkako si se preselio u Zagreb, ti si taj koji 'krade show'. Gdje te sve publika može čuti?

TEO: Nije da sam "ukrao show", ali je definitivno bio jedan od najljepših trenutaka u mom životu i strašno pogonsko gorivo za dalje. Nastupali smo stvarno na raznim lokacijama po Zagrebu, uz pratnju nagrađivanog Jurice Leikauffa na klavijaturi i gitarista Zdeslava Jukića. Stvarno je blagdan za uši doći i uživati u našim obradama, ali i autorskim stvarima, pa da ne reklamiram svako mjesto, jer se ne mogu ni sjetiti na brzinu svih, obavijesti uvijek ljudi mogu naći na mom Instagram profilu.

NET.HR: Što nikad ne bi volio da ti se dogodi u karijeri?

TEO: Da iz bilo kojeg razloga počnem raditi neku glazbu koja nije ja.

NET.HR: Što se može naći na tvojoj playlisti, a da to nitko od tebe ne bi očekivao?

TEO: Sve slušam, ne ograničavam se, ali evo neka bude 2Pac. Odrastao sam na rapu praktički, uz neke iznimke u to vrijeme kao što su Oliver i Dino Merlin. Samo njih dvojicu sam u mlađim danima mogao slušati kad je u pitanju domaća glazba.

NET.HR: Najveća predrasuda koju ljudi imaju o tebi?

TEO: Pojma nemam, to ovisi od osobe do osobe, ali se ne zamaram nikad jer znam svoju namjeru prema svima.

NET.HR: Jednom si prilikom rekao: 'Trebamo se podržavati bez fige u džepu, jer moramo shvatiti da od podmetanja nogu bilo kome nemamo ništa', aludirajući na hrvatsku glazbenu scenu. No, kakvi su stvarni odnosi na njoj? Postoje li istinski i kvalitetni odnosi ili ljudi jedva čekaju kada će netko pasti?

TEO: Da, ti ne možeš biti ja, ja ne mogu biti ti. To bi već trebalo biti dovoljno da se ljudi okane gluposti. Ima puno koristoljublja i gluposti, ali ima i super ljudi, a ja se uvijek fokusiram na ove koji su mi super, ove druge ni ne doživljavam.

NET.HR: Ovim tempom, brzo ćeš dogurati do debitantskog albuma. Hoćemo li u drugim pjesmama čuti malo žešći zvuk?

TEO: Album se bliži i bit će završen vrlo brzo. Žešći zvuk možete očekivati definitivno, jako volim žešće aranžmane, ali isto tako ih ne forsiram ako uz neku pjesmu ne idu. Treba biti odmjeren.