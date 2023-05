Pobjednica Eurosonga Loreen, pravim imenom Lorine Zineb Nora Talhaoui u razdoblju od 11 godina dvaput je osvojila međunarodno natjecanje Eurosong. Prvi put natjecanje je osvojila s pjesmom "Euphoriom", a sada s pjesmom "Tatto."

Švedska će iduće godine, na 50. obljetnicu pobjede Abbe, organizirati ovo natjecanje.

Umjetnica Loreen svoju karijeru je započela u talent showu, točnije u Idolu, koji uskoro kreće i na RTL-u pod nazivom SuperStar.

U središte pozornosti, Šveđanka je došla 2004. godine kad je završila na četvrtom mjestu u švedskoj verziji talent showa.

Na talent showu predstavila se pjesmom Alice Keys "If I Ain't Got You", a audicijski nastup bio je poprilično nesiguran pa nije jedna od onih koja je žiri oduševila na prvu.

No, kako se show bližio kraju, tako je Loreen polako dolazila k onome što danas predstavlja, a to je svakako autentičnost. Na kraju nije pobijedila, završila je na četvrtom mjestu, ali je bila pobjednica što se tiče publike zbog čije se podrške vinula u zvijezde.

Na natjecanju za pjesmu Eurovizije prvi se put predstavila 2011. godine, a potom i 2012. godine kada je i pobijedila s pjesmom "Euphoria." Nakon toga je postala međunarodno poznata izvođačica, a svoj je status kao eurovizijske legende potvrdila i u subotu, kada je još jednom osvojila to natjecanje.