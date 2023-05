Domovina Beatlesa: Liverpool je već ušao u povijest svjetske glazbe: iz tog su grada na sjeverozapadu Britanije legendarni Beatlesi. No, to mjesto u povijesti očito ima svoju cijenu: smještaj i ulaznice naglo su poskupjeli nakon što se doznalo da će Liverpool biti domaćin ovogodišnjeg Eurosonga. Tako za jedno noćenje u tjednu natjecanja treba izdvojiti više od 2000 eura! Zato mnogi obožavatelji, koji inače ne propuštaju niti jedan Eurosong uživo, a spremni su platiti za to zadovoljstvo, ove godine ostaju kod kuće.