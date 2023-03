Svjetski poznat violončelist Hauser ostvario je još jednu suradnju o kojoj će se pričati. Riječ je ni manje ni više, o legendarnim irskim rokerima, grupi U2. Naime, idućeg tjedna izlazi 15. po redu album rock sastava U2, naziva "Songs of Surrender", a ugostili su upravo Hausera, koji je već surađivao s najvećim glazbenim imenima poput Eltona Johna, Red Hot Chili Peppers-a, Andreje Bocellija I Georgea Michaela. Novi album imat će čak četrdeset pjesama, a među njima su i mnoge pjesme iz dugogodišnje karijere jednog od najpoznatijih bendova svih vremena, ovoga puta u nešto drugačijem aranžmanu. HAUSER je svojim violončelom dao poseban touch velikim hitovima “Vertigo”, “Where The Streets Have No Name” i “Dirty Day”.

Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

Tako se Hauser sa članovima grupe U2 sastao u Francuskoj, a u studiju su, radeći na novim aranžmanima, proveli pet dana. Posebno je interesantna nova verzija pjesme „Vertigo“ gdje je, kako objašnjava gitarist The Edge, došlo do „nevjerojatnog dvoboja između akustične gitare i violončela“. „Dirty Day“ također će dobiti novo ruho, a prepoznatljiv zvuk akustične gitare gotovo je u cijelosti zamijenio onaj violončela. I pjesma “Where The Streets Have No Name” na novom albumu doživjela je preobrazbu, a za instrumentalni uvod zaslužan je upravo Hauser.

Suradnja Hausera i grupe U2 samo je još jedna stavka u već bogatom životopisu hrvatskog violončelista koji je nedavno započeo europsku turneju po najvećim dvoranama diljem kontinenta.