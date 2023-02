Svestrana muzikalnost domaćeg glazbenika Stjepana Hausera svjetski je priznata, a posljednjih godina odlučio je osvojiti i mlađu publiku obradama velikih pop hitova.

Zahvaljujući neospornom talentu, domaći violončelist Hauser spektakularnim nastupima osvaja najveće svjetske pozornice. Obožavan u cijelom svijetu zbog svog jedinstvenog repertoara, proslavio se svojim prepoznatljivim umijećem spajanja klasičnog instrumenta i moderne pop glazbe. Glazbena kritika za njega voli reći da je strastven, sljubljen sa svojim instrumentom i da razmišlja orkestralno, a publika osjeća svaku njegovu emociju, maštovitost i prisutnost na pozornici.

Nastupao je u više od 40 zemalja diljem svijeta u kultnim dvoranama kao što su njujorški Radio City Music Hall i londonski Royal Albert Halla te surađivao s velikim glazbenim imenima poput Andree Bocellija, Red Hot Chili Peppersa i Eltona Johna. Uz to, pojavio se i u raznim TV emisijama, uključujući: "The Bachelorette", "Today Show", "Good Morning America", "Ellen", "The Late Show sa Stephenom Colbertom", "CNN en Español", kao i u programu NFL-a i UEFA-e.

Uspješnog Istrijana na Instagramu i Facebooku prati više od 13 milijuna ljudi na globalnoj razini, što ga ujedno čini i rekorderom po broju pratitelja na regionalnoj sceni.

Posebno glazbeno izdanje povodom Valentinova

S velikom željom da mlađoj publici približi klasični instrument, repertoar uspješno upotpunjuje obradama velikih pop hitova koji u njegovom aranžmanu zvuče očaravajuće. Povodom proslave Dana zaljubljenih, međunarodna superzvijezda narednih će tjedan dana obožavatelje diljem svijeta počastiti posebnim glazbenim izdanjima koja će kulminirati na novom vizualnom albumu "The Player", koji se ujedno našao i na vrhu Billboardove glazbene ljestvice.

Posebno interesantna obrada koja će se pronaći na istome je veliki latino-pop hit Camile Cabello i Shawna Mendesa iz 2019., "Señorita", kojim će ponovno spojiti klasičan instrument i modernu urbanu glazbu u originalnu razigranu priču glazbenikove svestrane muzikalnosti.

Lagana melodija latino zvukova u kombinaciji s klasičnom glazbom slušateljima će probuditi osjetila i barem na trenutak odvesti u toplije krajeve. Veličanstveni kadrovi video spota snimani su na prekrasnim plažama atraktivnog Riminija u Italiji. Zalasci sunca, more, blagi povjetarac i pješčane plaže samo su dio nevjerojatnih prizora i prirodnih ljepota koje oduzimaju dah. Glazbeniku se na setu pridružila i prekrasna talijanska glumica tuniškog porijekla, Maya Talem, koja je svojom pojavom zaokružila cjelokupnu priču.

Osim hita "Senorita" u ovotjednim glazbenim izdanjima objavit će i dosad neobjavljenih četiri glazbenih video spotova: "It's Not Unusual", "Quando, Quando, Quando", "Cherry Pink and Apple Blossom White" te veliki hit pop kraljice Madonne, "La Isla Bonita".