Sting je trebao nastupiti u zagrebačkoj Areni 21. ožujka, u sklopu turneje "My Songs", na kojoj izvodi svoje omiljene pjesme napisane tijekom slavne karijere 17-ostrukog dobitnika nagrade Grammy, kako s grupom The Police, tako i kao solo izvođač.

Pozdravljen kao "majstorska izvedba od početka do kraja", koncert vodi obožavatelje na glazbeno putovanje kroz vrijeme s hitovima poput "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" ili "Demolition Man". Posjetitelji također mogu očekivati pjesme “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Message In A Bottle” i dr.

Nakon rasprodanih šestodnevnih nastupa u londonskom Palladiumu, The Times je turneju "My Songs" proglasio "majstorskim tečajem", ističući kako Sting ostaje nedvojbeno vješt izvođač sa zlatnim katalogom pjesama.

The Telegraph je koncert opisao kao "rijetku poslasticu", a The Guardian je Stinga hvalio kao gotovo besprijekornog izvođača s "uzvišenom pop alkemijom".

Sting je krajem prošle godine objavio album "The Bridge", koji predstavlja različite faze i stilove iz njegove karijere i crpi inspiraciju iz žanrova kao što su rock n' roll, jazz, klasična glazba i folk.

Napisan i snimljen u godini globalne pandemije, nova zbirka pjesama otkriva Stingova razmišljanja o osobnom gubitku, razdvojenosti, lockdownu i izvanrednim društvenim i političkim previranjima.

Specijalni gost i predgrupa Stingu bit će njegov sin, glazbenik Joe Sumner.