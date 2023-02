Poznata pjevačica Shakira je nakon uspješnog hita koji je podigao dosta prašine, danas predstavila novu pjesmu koju je snimila s kolumbijskom pjevačicom Karol G.

Pjesma naziva TQG dio je Karolinog novog albuma Mañana Será Bonito, a prikupila je više od tri milijuna pregleda na YouTubeu u četiri sata otkako je objavljena.

Za sve bivše

U pjesmi kolumbijske pjevačice govore o muškarcima koji su ih povrijedili. Dok je Karol G aludirala na svoju vezu s reperom Anuelom AA od kojeg se rastala 2021., Shakira spominje nekoga tko se udaljio od nje, što se očito odnosi na prekid s Gerardom Piqueom nakon 11-godišnje veze.

"Zašto me tražiš ako znaš da ne ponavljam greške, reci svojoj novoj bebi da se ne natječem za muškarce", refren je refrena koji pjevaju Shakira i Karol G.

Shakira se u jednom dijelu pjesme ponovo obrušila na Piquea i njegovu novu djevojku Claru: "Kunem se da više nisi dobrodošao, povrijedilo me što sam te vidjela s novom, ali ja sam već spremna za moje. Zaboravila sam što smo proživjeli i to je ono što te je uvrijedilo. Čak mi se i život poboljšao, kunem se da više nisi dobrodošao, a ono što mi je tvoja djevojka priredila, to me ne ljuti niti me nasmijava."

Poruka Piqueu

Shakira u dva navrata navodi da joj se Pique pokušao vratiti, a stihovi poručuju: "Sad se želiš vratiti, vidi se. Ne znam, sačekaj me tu, nisam idiot. A sada se želiš vratiti, već sam to pretpostavila nakon lajkanja moje fotografije."

Druga kolumbijska pjevačica i autorica ove pjesme, Karol G je za Rolling Stone izjavila da je pjesmu napisala prošle godine tijekom svog "emotivnog putovanja".