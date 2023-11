moćna pojava / Prije punih 15 godina Severini su 'letjele tridesete', a kako li je samo blistala na premijeri spota! Svi su je gutali pogledima

Prije točno 15 godina, u zagrebačkom hotelu The Regent Esplanade, održana je premijera Severinog spota za pjesmu "Tridesete" s albuma "Zdravo Marijo", čiji je Art direktor i producent spota bio Viktor Drago, a režiser Vanja Vascarac. "Lete mi lete tridesete", rekla je Severina u svojoj pjesmi prije 15 godina, a pjesma je bila pravi hit. Spot je do danas skupio 8.842.170 pregleda, a mnogi je još slušaju unazad par godina, a nevjerojatno im je da je već toliko prošlo od premijere. "Nekad 4 godine ,a sada 12 godina, do moje 30 god nostalgija će me ubiti ,ostat će mi u sjećanju Seve i ova pjesma puštena na CMC -u", napisao je jedan obožavatelj u komentaru na YouTubeu prije dvije godine. "Godine proletjele, ali SEVE i dalje osvaja glasom i stasom", napisao drugi obožavatelj prije tri godine. "Kad je ova pjesma izašla imala sam 18 godina, a od sutra ću imati 30. Kako samo vrijeme leti...", napisao je treći obožavatelj prije tri godine. Severina je na promociji zablistala u dugoj bijeloj haljini na koju je istaknula bijeli choker s bijelim perlicama i resicama. Kako tada piše Večernji list, spot za pjesmu "Tridesete" poslužio je kao uvod u novu Severininu veliku glazbenu "ekskurziju" od Vardara pa do Triglava. "Prva klapa" turneje pala je 21. prosinca 2008. godine u Zagrebu, nakon čega se potvrdila njezina titula "glazbene kraljice" na području Jugoslavije.