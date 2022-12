Nova Severinina pjesma Vjerujem u Boga, objavljena je danas. Pjesmu autorski potpisuju Filip Miletić kao producent, skladatelj i aranžer te Dino Merlin kao autor stihova.

Stihovi pjesme započinju: "Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno? Sreća prati hrabre.'' Dječji zbor Zagrepčanke i dečki, otpjevavali su stih: ''Moje ruke sad traže mir, malih sretnih žena običnih.'' Darko Drinovac potpisuje režiju za spot.

Komentar Severininog prijatelja

Jedan od Severininih najbližih prijatelja je rekao: "Glazbu je radio Filip Miletić, možda najtalentiraniji autor i producent nove generacije. Tekst je napisao Dino Merlin, koji rijetko piše za druge, skoro pa nikada, a izvođač je Severina. Ta tri imena u kombinaciji bude i obuzimaju trenutnu pažnju i poštovanje, počinjem slušati."

Segmenti Severininog života

"Dino Merlin naslikao je segmente Severininog života i opisao ih i pretvorio u tekst ove pjesme. U samo nekoliko rečenica on uspijeva nešto što djeluje kao nešto nemoguće. Njegove pjesme su inače iskrene i autentične, bez dodvoravanja, s lakoćom prenosi emociju i opisuje život. To se čuje i u ovoj pjesmi, gdje nepogrešivo ulazi u Severinin svijet boli, prevara i iskušenja. Ona, diva, s patinom ranjavane žene to pjeva svom emocijom i energijom zarobljenom i zatomljenom. To može samo glas koji je proživio i preživio ispisanu priču pjesme. Glas zarobljene djevojčice u ženi, a djevojčica i žena pjevaju na ivici suza, taj dojam mudro pojačava dječji zbor koji pjeva prateće vokale", dodao je.

Zatim je nastavio komentirati pjesmu: "Trepere te dragocjene životne riječi, bol, suočavanja i priznanja, ali i spoznaje da je ljubav ipak njen život i njezina snaga. Dino Merlin kao da je pisao pincetom zaključujući da žena nakon svih brodoloma ostaje i dalje snažna i vjeruje u snagu Boga. Propitkuje zašto toliko kušnji i je li ljubav i dalje obostrana."