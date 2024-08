Britanski rock i pop pjevač Rod Stewart (79) je u petak, devetog kolovoza, po drugi put ovog tjedna odustao od koncerta i to samo nekoliko sati prije nego što je trebao izaći na pozornicu palače Caesars. Ovo mu je ujedno trebao biti posljednji show koji je trebao izvesti u Colosseumu, a kao razlog zbog kojeg je otkazao nastupe, naveo je streptokoknu infekciju u grlu.

"Većina ljudi može raditi s upalom grla, ali očito ne i ja. Apsolutno sam iscrpljen. Toliko sam se dugo veselio ovom koncertu. Istinski mi je žao zbog neugodnosti koje je ovo prouzročilo. Srećom, vrati ću se 2025. i nadam se da ću vas sve vidjeti tamo", piše u objavi na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedugo nakon toga se na njegovom Instagram profilu našla još jedna objava u kojoj stoji da je zaražen Covidom, zbog čega je odgodio nastup u Lincolnu u Kaliforniji u subotu desetog kolovoza. I dok su mu se brojni obožavatelji ispod objave javili sa željama za brzo ozdravljenje, našli su se i oni koji su ga osuđivali zbog njegovih izjava tijekom Covida-19 kada se zalagao za cijepljenje i za one koji su govorili da imaju pravo na izbor, nazivao je ubojicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To me ljuti, posebno u Americi gdje se priča o 'To je moje pravo, to je moja sloboda'. Ne, nije! Jer ti si ubojica i možeš biti ubijen. Svake godine imamo veliku zabavu u kući. Imamo nadstrešnicu i bend. Morat ćemo se uvjeriti da su svi testirani. Ako se niste testirali i barem dva puta cijepili, ne možete doći", rekao je Rod 2021. za The New Zealand kada je najavljivao božićnu zabavu.

Obožavatelji ljuti

S obzirom na to da je Rod cijepljen više puta i Covid-19 ga unatoč tome nije zaobišao, pratitelji su se osvrnuli na njegove riječi.

"Gotovo kao da su mu brojna cijepiva protiv Covida oslabili imunološki sustav", "Mislio sam da se on cijepio nekoliko puta??", "Dođe ti da se zapitaš koliko je karma stvarna", "Čovječe, mislio sam da si se cijepio… Zar magična cjepiva protiv Covida-19 ne djeluju?", neki su od komentara ispod objave .

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, 79-godišnjak je nedavno u intervjuu za The Sun rekao da su mu dani odbrojani, ali da se unatoč svojim godina godinama ne plaši smrti i smatra da će živjeti još 15 godina.

"Svjestan sam da su mi dani odbrojani, ali nemam straha. Svi mi kad tad moramo krenuti dalje, tako da smo svi u istom košu. Uživat ću ovih posljednjih nekoliko godina koliko god mogu. Kad kažem nekoliko, to je vjerojatno još 15", rekao je Rod.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Snaha Roda Stewarta pod kišobranom stigla pred crkvu sv. Ignacija: Kiša joj ne smeta, blista!