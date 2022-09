Krajem ljeta i party scena s obale seli na kontinent. Tradicionalno najbolji povratnički tulum u gradu pod kapom najpoznatijeg domaćeg klupskog brenda RNB Confusion i ove će godine otvoriti jesensku sezonu u Zagrebu. Naime, RNB Confusion Back 2 The City party održat će se 10. rujna u garaži Muzeja Suvremene Umjetnosti uz najpoznatije i najplesnije RnB i Hip hop hitove te uz neke nove sadržaje za sve partijanere.

“Jedva čekamo vratiti se na zagrebački plesni podij nakon dvomjesečne ljetne pauze. RNB Confusion Back 2 The City partyji već su godinama najposjećeniji, a i izvrsna su prilika za druženje nakon godišnjih odmora. I mi u organizaciji se uvijek posebno veselimo tim povratničkim partyjima jer tako otvaramo jesensku sezonu i počinjemo novi ciklus evenata i gradskih događanja”, komentirao je Adnan Mehmedović-Medo, osnivač brenda RNB Confusion, uoči novog izdanja partyja Back to the City.

Izvor: RNB Confusion Back 2 The City Izvor: RNB Confusion Back 2 The City

Za glazbu u garaži MSU bit će zaduženi DJ Sheko i DJ Turk, iskusni DJi koji već godinama s DJ pulta dižu atmosferu na podijima diljem Hrvatske.

Za zagrijavanje su adidas i RNB Confusion pripremili i službenu Spotify playlistu, a ulaznice su dostupne po cijeni od 70 kuna putem sustava Entrio ili kao poklon uz kupnju u adidas shopu u zagrebačkoj Ilici. Tamo prvi kupci novog NMD modela i još jednog artikla na poklon dobivaju tri karte za Back 2 The City party.

I ove godine će RNB Confusion imati podršku partnera među kojima su: Heineken, Hendricks, Jägermeister i omiljeni urbani sportski i lifestyle brend adidas. Svi posjetitelji moći će tijelo ukrasiti šljokicama u BUZZ glitter kutku te tako imati jedinstveni look za cijelu večer, ali i snimiti fotke za uspomenu na nezaboravni tulum u adidas photo boothu. Svi posjetitelji koji će se snimiti u photo boothu sudjelovat će u nagradnom natječaju u sklopu kojeg najkreativniji osvajaju nove adidas NMD tenisice. Upravo je novi adidas Originals model idealan partner ovom gradskom tulumu jer je namijenjen mladim, urbanim ljudima koji vole modu. Svoj dolazak na u MSU najavili su i poznati influenceri Marko Vuletić, Pave Elez te popularni Kuku$.

Ulaznice za RNB Confusion Back 2 The City party dostupne su u sustavu Entrio.hr