Rihanna, koja je nedavno proslavila svoj 35. rođendan, pjevat će na ovogodišnjoj dodjeli Oscara.

Zvijezda bi trebala izvesti svoj nominirani hit 'Lift Me Up' na 95. dodjeli Oscara, koji će se emitirati uživo na ABC-u iz 12. ožujka.

Nominirana pjesma

Pjesma koja je u kategoriji za najbolju originalnu pjesmu, jedna je od dvije kojima je Rihanna doprinijela u soundtracku Black Panther: Wakanda Forever, a ujedno je i posveta pokojnom glumcu Black Panthera Chadwicku Bosemanu, koji je umro od raka debelog crijeva u kolovozu 2020. u 43. godini.

"Nakon što sam razgovarao s Ryanom i čuo njegovu režiju za film i pjesmu, želio sam napisati nešto što prikazuje utjehu za sve ljude koje sam izgubio u životu. Pokušao sam zamisliti kakav bi bio osjećaj da sam im mogao pjevati i pokazati koliko mi nedostaju," rekao je Tems, koji je napisao pjesmu zajedno s Rihannom, Ludwigom Göranssonom i redateljem Ryanom Cooglerom. "Rihanna mi je bila inspiracija pa mi je velika čast čuti je kako prenosi ovu pjesmu", rekao je.

Prvo priznanje za Oscara

Nominacija je pjevačici Rihanni prvo priznanje za Oscara, a ima i devet osvojenih Grammyja. Ostali koji se bore za najbolju originalnu pjesmu su David Byrne, Ryan Lott i Mitski za "This Is a Life" iz Everything Everywhere All at Once, M. M. Keeravani i Chandrabose za "Naatu Naatu" iz RRR, Diane Warren za "Applause" iz Tell It Like a Woman kao i BloodPop i Lady Gaga za "Hold My Hand" iz Top Gun: Maverick.

Rihanna se trijumfalno vratila na pozornicu na Super Bowlu, gdje je nastupila 12. veljače. Nastup je označio njezin prvi javni nastup od dodjele Grammyja 2018. Tijekom nastupa Rihanna je otkrila da čeka drugo dijete s reperom A$AP Rockyjem, piše People.