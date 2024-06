Riđi Riđ, član trap kolektiva High5 i 2xŠihta, predstavlja novi singl na kojem je ostvario suradnju s mladom glazbenicom Mijom Caligari. Radi se o remixu njezine pjesme 'Nema te' koja je izašla ranije ove godine, a zajedno s producentom Marinom Morosinom (Rinoma) kreirali su 'Nema te (Rinoma RMX)', koja je spoj pop, rap i drum'n'bass žanrova.

Mlada nada Kragujevca

Mlada kragujevačka autorica i glazbenica Mia Caligari ima tek 17 godina i pjesma 'Nema te' njezin je prvi autorski singl. Uz nju, glazbu i produkciju potpisuje David Gašović, a u ovom novom remixu pridružili su im se Riđi i Rinoma, koji su singl osvježili novim zvukom i dodali mu ljetnu atmosferu. Za prateći videospot zaslužni su Teo Morosin koji je režirao i montirao snimke i Michele Bulešić koji se bavio kamerom i koloriranjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PR

"Stvar je nekako slučajno došla do mene. Pjesma me oduvala i nisam mogao vjerovati da netko tako mlad sa 17 godina radi ovako kul muziku. Općenito me rijetko što novo ovih dana u glazbi oduševi, pa sam odmah stvar poslao Rinomi, rekao mu da hoću da napravimo nešto s ovim i tako se desio ovaj 'ljetni' remix. Tako da su pjesma i spot jedna kombinacija Zagreb-Kragujevac-Vodnjan suradnje", otkrio je Riđi.

S obzirom na to da je objava ove pjesme za Riđija svojevrsni povratak na scenu u vidu samostalnog rada, otkrio je može li publika očekivati još njegovih novih solo aktivnosti u narednom periodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PR

"Zapravo nemam za najaviti neki album ili nešto posebno preko ove pjesme. Priča je da dugo nisam radio muziku, jer me ništa što čujem oko sebe nije posebno motiviralo i inspiriralo, a ova Mijina stvar me potakla da se malo vratim iz te penzije u koju sam se povukao zadnjih par godina. Volio bih da što više ljudi čuje za Miu i isprati njen rad, ona sprema neke nove stvari, ja isto radim na nekim novim pjesmama, no trenutno je prerano za reći u kojem obliku i u kojoj kombinaciji će to izaći", rekao je Riđi.

Pionir hrvatskog trapa

Riđi Riđ jedan je od osnivača kolektiva High5 koji je bio prisutan na sceni od 2014., a smatra se i pionirom hrvatskog trapa. Od 2022. godine djeluje kroz glazbeni projekt 2xŠihta kojeg čini dio članova High5-a, odnosno Riđi, Rade, Žugi i Rinoma. Kolektiv 2xŠihta prezentirao se javnosti albumom 'Spremni za rad' koji se sastoji od osam pjesama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vodnjanski producent Rinoma, osim što potpisuje najnoviji singl 'Nema te (Rinoma RMX)', dugogodišnji je producent High5-a i 2xŠihte, a zaslužan je i za produkciju istaknutog singla 'Otrova u čaj' kolektiva High5-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi singl 'Nema te (Rinoma RMX)' dostupan je na svim glazbenim streaming platformama, u izdanju diskografske kuće yem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: On repa pjesmu 'Krist na žalu', uspoređuju ga s Mišom Kovačom, a Hiljson otkriva što je to, pobogu, trap