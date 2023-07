U četvrtak navečer preminuo je nekadašnji bubnjar Termita, Berislav Dumenčić Bero u 64. godini, doznaje 24sata od nekadašnjih članova tog benda. S rakom prostate borio se od 2018. godine.

Dok se opraštao od bližnjih rekao im je da, ako u prirodi vide ljubičastog leptira, to je on, dodaje 24sata.

Dumenčić je u travnju završio u riječkom hospiciju, a posjetili su ga nekadašnji članovi benda: pjevač Predrag Kraljević Kralj, klavijaturist Josip Krošnjak Pepi te basist Damir Martinović Mrle. Nekadašnji gitarist benda Robert Tičić Tica, preminuo je 1984. u dobi od 23 godine.

Tada su mu kolege iz benda donijele ploču koju su tada svi iz popularnog benda rado čekali. Radi se o LP-ju studijskih i live pjesama benda.

Smrt voljenog kolege komentirao je i Damir Martinović Mrle.

"Bio je jedan od najkreativnijih ljudi koje sam poznavao. Nakon Termita je bio u prvoj postavi Leta 2, to je grupa koja je postojala prije Leta 3. Onda smo se našli on, Prlja, ja i gitarist Riči, počeli smo lupati nešto i ritmovi su bili nevjerojatno inspirativni. Nastale su na tu foru neke pjesme, kao jedna koju mi i dan danas sviramo 'Sam u vodi'. Nezaboravna stvar koja je nastala u suradnji s njim i mogao bih reći da je on koautor te pjesme", rekao je Mrle za Story.

