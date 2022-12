HRT je objavio službene rezultate ovogodišnjeg natječaja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije Dora 2023.

Popis od 18 pjesama i četiri rezervne koje će se 11. veljače 2023. natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2023. u svibnju u Liverpoolu.

HRT-ov žiri u sastavu Željko Mesar, Zlatko Turkalj, Robert Urlić, Ema Gross, Igor Geržina, Željen Klašterka, Ivan Horvat, Tomislav Krizmanić i Dražen Miočić utvrdio je da je na natječaj, koji je završio 10. prosinca u ponoć, pristiglo 196 prijava, što je najveći broj prijava u novijoj povijesti.

Popis pjesama za Doru 2023.

Damir Kedžo - Angels and Demons (Jamie Duffin, Stefan Celar, Michael Chun-Fai Chung (aka Kyler Niko), Victoria Jane Horn – ARR Jamie Duffin)

2. Meri Andraković - Bye Bye Blondie (Boris Đurđević - Valerija Đurđević - Boris Đurđević)

3. Martha May - Distance (Marta Ivić – ARR Oliver Fecci-Chiffi)

4. Tajana Belina - Dom (Tajana Belina, Marcel Sprunkel – Tajana Belina – Marcel Sprunkel)

5. Đana - Free Falin' (Đana Smajo)

6. Boris Štok - Grijeh (Boris Štok, Darko Terlević - Boris Štok - Boris Štok, Darko Terlević)

7. Maja Grgić - I Still Live (Mateo Martinović Teo – Maja Grgić - Mateo Martinović Teo)

8. Patricia Gasparini - I Will Wait (Siniša Reljić - Simba, Lisa Desmond, Aidan Winkels - Lisa Desmond, Aidan Winkels - Siniša Reljić – Simba)

9. Krešo i Kisele kiše - Kme Kme (Krešimir Burić – ARR Matej Zec)

10. Eni Jurišić - Kreni dalje (Matija Cvek, Vlaho Arbulić, Eni Jurišić – Matija Cvek – Filip Majdak)

11. The Splitters - Lost and Found (Neven Kolarić, Branimir Mihaljević – Neven Kolarić – Branimir I Marko Mihaljević)

12. Yogi - Love At First Sight (Yugomir Lonich)

13. LET 3 - Mama ŠČ! (Damir Martinović Mrle, Zoran Prodanović - Damir Martinović Mrle – LET 3)

14. Detour - Master Blaster (Nenad Borgudan)

15. Hana Mašić - Nesreća (Boris Subotić – ARR Darko Dimitrov)

16. Harmonija Disonance - Nevera (Lei, Lei) (Bartol Stopić - Sanja Daić, Bojan Petrović, Bartol Stopić - Anja Papa, Bartol Stopić, Luka Vidović)

17. Barbara Munjas - Putem snova (Barbara Munjas, Alen Bernobić - Barbara Munjas - Alen Bernobić)

18. Top Of The Pops ft. Mario 5reković - Putovanje (Bruno Krajcar - Danijel Načinović - Nikola Milat)

Rezerve

Lana Mandarić Lanchi - Sama (Zorana Mandarić - Domagoj Perišić)

2. Mirna Škrgatić - Odlazi (Mirna Škrgatić – ARR Tomislav Franjo Šušak)

3. Voice For You - On The Same Train (Adi Karas – Adi Karas – Elvis Sršen, Adi Karas, Tvrtko Hrelec)

4. Rossana Kumerle - Talking To me (Rosanna Kumerle, William Naesh Hendriksen)