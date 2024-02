Pop zvijezda Taylor Swift osvojila je u nedjelju nagradu Grammy za album godine, i to po četvrti put, što predstavlja rekord u glazbenoj industriji.

Albumom „Midnights” Swift je po četvrti put osvojila Grammy za album godine i tako nadmašila legende Franka Sinatru, Paula Simona i Stevieja Wondera, koji su tu nagradu osvojili po tri puta.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Taylor Swift

Najavila novi album

Na dodjeli nagrade u Los Angelesu Swift je najavila da će u travnju objaviti novi album.

I niz drugih glavnih nagrada osvojile su pjevačice.

Pjesmom godine proglašena je balada "What Was I Made For?", napisana za film "Barbie", koju izvodi Billie Eilish.

Miley Cyrus osvojila je, pak, Grammy za snimku godine za pjesmu "Flowers", dok je najboljom novom izvođačicom proglašena r&b i pop pjevačica Victoria Monet.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Miley Cyrus

Nagrade Grammy dodijeljene su u više od 90 kategorija, a pobjednike su izabrali glazbenici, producenti, inženjeri i drugi koji čine Recording Academy.

A u fotogaleriji niže pogledajte najbolja (i pokoje bizarno) izdanje s ovogodišnje dodjele Grammyja.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Heidi Klum

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Dua Lipa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Vick Hope

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Charlotte Lawrence

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Miley Cyrus

Foto: Alessandra Ambrosio Foto: Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Olivia Rodrigo

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kat Graham

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Madison Beer

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Janelle Monae

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Doja Cat

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Paris Hilton

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Caroline Polachek

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Nicole Ari Parker

Niže pogledajte pomalo neobične odabire s crvenog tepiha Grammyja.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Vashtie Kola

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Lauren Daigle

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Coi Leray