Pjevačica prije finala Dore završila na Hitnoj: Hoće li večeras stati na pozornicu?

Etno-pop grupa "Lelek" nastupala je u prvoj polufinalnoj večeri Dore s pjesmom "The Soul of my Soul", a danas ih očekuje nastup u velikom finalu. No, sastav je naišao na problem prije večerašnje izvedbe te su obavijestili svoje fanove o nesretnom ishodu. Naime, jedna od članica, Korina Olivia Rogić, završila je na hitnom prijemu.

"Držite nam fige", napisali su na Instagram priči uz fotografiju Korine koja leži na bolničkom krevetu.

"Plan B", dodali su iz grupe Lelek, referirajući se na Marina Novakovića koji je back vokal sastava.

Inače, Korina već nekoliko dana ima gripu te je u polufinalnoj večer nastupala s visokom temperaturom, prenosi 24sata.

"Korina je još uvijek bolesna, jutros se srušila u nesvijest na doručku. Međutim, odveli smo je u Rijeku na Hitnu istog trenutka. Dobila je infuziju, sada je pomalo došla sebi. Nadam se da će do večeras biti na razini na kojoj treba biti, ona želi izaći na pozornicu", rekao je Tomislav Roso, autor teksta pjesme "The Soul of my Soul" za 24sata.

Podsjetimo, večeras s početkom u 20.15 sati očekuje nas veliko finale Dore u kojem će se odabrati hrvatski predstavnik za ovogodišnji Eurosong u Švicarskoj. Publici će se ponovno predstaviti 16 izvođača, a pobjednik se bira na temelju glasova publike i glasova žirija, koji čine četiri hrvatska i četiri međunarodna žirija.

