Klapa Intrade ostala je bez člana Mladena Brižića koji je nedavno preminuo. Kolege iz klape i diskografska kuća Scardona putem pjesme su se oprostili od pjevača.

“Klapski oproštaj od Mladena na trajektu uz pjesmu 'Ribar sam star”, objavili su iz Scardone na Instagramu uz video koji prikazuje klapu kako pjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Počivao u miru, naš Mladene. 'Ribar sam stari' nikad više neće zvučati isto. Obitelj, pjesma i šala, a sve to isprepleteno, nosilo je našeg Mladena kroz život. Prekratak, a bogat, ispunjen svime što je volio i čemu se predavao do kraja. Voljeli su svi i njega, onako velikog, duhovitog, razgovorljivog, posebno zanimljivog kad bi pričao po svome, preškim govorom. I s onim širokim osmijehom, zaraznim smijehom, zezanjem najviše na vlastiti račun, dobroćudnošću i dobrotom. Mlađo je uvijek bio spreman saslušati, ne osuditi na prečac, pokušati razumjeti i opravdati, biti čovjek. Pjesmu je prosipao gdje god i kad god je za to bila prilika. Jer mu je to bio gušt, jer će pivati, govorio je, dok god bude moći” napisali su, između ostalog, na Facebooku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa