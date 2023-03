Parni Valjak odlučio je nastaviti kotrljati svoj rock 'n' roll zvuk i širiti svoju glazbenu priču. No, ovaj put ipak će stvari biti nešto drukčije, jer je Akija Rahimovskog zamijenio mladi pjevač Igor Drvenkar.

Naime, ekipa iz Parnog se dugo lomila oko toga hoće li uopće nastaviti svirati ili ne, a sada se spremaju za koncerte, vježbaju svaki dan, vraćaju se na gotovo tvorničke postavke - u klubove.

'Aki je za mene rock ikona'

Svega nekoliko dana od objave, nova pjesma legendarnog Parnog Valjka "Moja glava, moja pravila" broji gotovo 200.000 pregleda.

Bend je spreman za novi glazbeni početak i to s novim pjevačem. "Postoji tu i stres. Jako poštujem dečke, ipak je to bend uz čije pjesme sam odrastao, cijeli život, i odjednom sam se našao s njima u istoj prostoriji", rekao je Igor Drvenkar RTL, piše Danas.hr.

Igor je mislio kako će bend odustati od njega, s obzirom na to da zbog korone nije mogao doći na prvih nekoliko dogovorenih proba.

"Strah naravno da postoji, ali on me samo motivira da se potrudim više, da se više predam tome i da budem što bolji naravno", priča Igor te dodaje: "Aki je za mene rock ikona, osoba koja je neponovljiva, jedinstvena čovjek s ogromnim srcem i dušom. Od njega svaki dan nešto novo učim."

"Bilo je dosta pjevača s kojima smo pokušavali, ali taj neki klik se dogodio tek s Igorom. Strahovito je opterećenje, odgovornost je ta usporedba… Koliko god mi govorimo, Igor nije došao Akija zamijeniti. Aki je nezamjenjiv", kaže Husein Hasanefendić Hus iz Parnog Valjka.

"On je tu. Nema dana da ga ne spominjemo da ne pričamo o njemu, evociramo uspomene, duhom Aki je uvijek tu. Mislim da bi on odobrio ovu priču i mislim da bi mu se Igor dopao, kao jedan skroman dečko", opisuje ga Husein.

Spremaju i prvi koncert s novim pjevačem

Parni Valjak počeo je s pripremama za koncerte te su se odlučili vratiti u klubove, na svoje početke glazbene karijere.

"Prvi je arsenal u Zadru, to će nam biti prvi koncert s Igorom. To smo odabrali jer je to uvijek prijateljska atmosfera,mislim da je 06.05. To nam je život, ne sviramo mi zbog egzistencije, nego sviramo da bi preživjeli, inače mislim da bi se osušio, da nemam tu neku svrhu", rekao je Husein.