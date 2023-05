Na današnjem Eurosongu Let 3 će sa pjesmom Mama ŠČ! pokušati izboriti ulazak u finale Eurosonga. Trenutno su Letovci na 16.mjestu, a mnogi obožavatelji natjecanja smatraju da riječki sastav ima velike šanse za ulazak u finale.

Posljednjih godina mnogi hrvatski predstavnici nisu ušli u finale. A mnogi danas polažu nade u Let 3. Devedesetih godina Hrvatska je slovila za "eurovizijsku silu" te je bila puno uspješnija.

Prisjetimo se nastupa koji su postigli najbolje plasmane Hrvatske na izboru za pjesmu Eurovizije.

Maja Blagdan - 4. mjesto

Maja Blagdan se svojim nastupom na Eurosongu upisala u povijest glazbenog natjecanja jer je otpjevala najviši ton u povijesti Eurosonga. S pjesmom 'Sveta ljubav' završila je na četvrtom mjestu 1996.godine u Oslu s 98 ukupnih bodova.

Danijela Martinović: 5. mjesto

Danijela Martinović je 1998. osvojila peto mjesto s pjesmom 'Neka mi ne svane'. Svojim nastupom započela je novi trend jer je prva predstavnica koja se u povijesti Eurosonga presvukla tijekom nastupa. Zamjenila je svoju crnu haljinu i presvukla se u bijelu.

Doris Dragović: 4. mjesto

Doris Dragović je 1999. godine s pjesmom 'Marija Magdalena' završila isto kao i Maja Blagdan na četvrtom mjestu, a mnogi eurovizijski fanovi smatraju da je Hrvatska te godine trebala pobijediti. U Izraelu je nastup Doris Dragović bio kontroverzan zbog muških vokala koji su se navodno čuli u pjesmi, a nisu bili na pozornici pa je Hrvatska zbog tog kažnjena.

Goran Karan: 9. mjesto

Na devetom mjestu 2000. godine završio je Goran Karan s pjesmom 'Kad zaspu anđeli', a godinu dana kasnije na 10. mjestu bila je Vanna s pjesmom 'Strings of my heart'.

Od tada Hrvatska nije bila među prvih deset u ukupnom poretku.

Od uvođenja polufinala 2004. godine, Hrvatska se nije plasirala u finale osam puta, uključujući četiri godine za redom od 2010. do 2013. Hrvatska je tada odustala od natjecanja 2014. i 2015. Na svom povratku 2016., Hrvatska se plasirala u finale nakon sedam godina ostvarivši najgori rezultat u finalu ikad. Iduće godine (2017.) Hrvatska je s pjesmom Jacquesa Houdeka "My Friend" ušla u finale i ostvarila 13. mjesto i to je bio zadnji put kad je Hrvatska bila u finalu. Ni prošlogodišnja predstavnica Mia Dimšić nije se uspjela plasirati u završnicu glazbenog natjecanja.