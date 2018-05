OVE PJESME SU BILE BOLJE OD FRANKINE: Izraelka koja kokodače, gay Irci i lažna Beyonce s Cipra

Franka Batelić nije uspjela izboriti Hrvatskoj mjesto u finalu Eurosonga. Na pozornicu u Lisabonu u subotu će ponovno stati predstavnici Austrije, Estonije, Cipra, Litve, Izraela, Češke, Bugarske, Albanije, Finske i Irske.

Prva polufinalna večer Eurosonga završila je neslavno za Hrvatsku kojoj Franka Batelić nije izborila mjesto u finalu. Iako stanje na kladionicama ni u jednom trenutku nije bilo na njezinoj strani, nakon što je nastupila na pozornici u Lisabonu, korisnici Twittera su je obasuli komplimentima. Većina njih je bila usmjerena na njezinu ljepotu i haljinu, dok im je pjesma bila dosadna.

Mlada pjevačica nije zapravo ni imala šanse protiv Izraela, čija je predstavnica Netta favoritkinja od samog početka, te Cipra čija je pjevačica rasturila na sceni, no mnogi smatraju da je bila bolja od nekih natjecatelja.



Ovo su svi izvođači koji su se Europljanima i žiriju svidjeli više od Franke.

Austrija – Cesar Samspon s pjesmom Nobody But You .

Estonija – Elina Nechayeva s pjesmom La Forza.

Cipar – Elena Foureira s pjesmom Fuego.

Izrael – Netta s pjesmom Toy.

Češka – Mikolas Josef s pjesmom Lie To Me.

Bugarska – EQUINOX s pjesmom Bones.

Albanija – Eugent Bushpepa s pjesmom Mall.

Finska – Saara Aalto s pjesmom Monsters.

Irska – Ryan O’Shaughnessy s pjesmom Together.

Litva – Ieva Zasimauskaitė s pjesmom When We’re Old.