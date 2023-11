Nova, uživo, verzija pjesme "Čovek s mesecom u očima" objavljena je sinoć na službenom YouTube kanalu Đorđa Balaševića.

On je tu pjesmu posvetio Vukovaru i "svim srušenim gradovima svijeta", a već sada ima preko 2.200 pregleda. "Najtužnija i najbolnija pjesma od svih ikad napisanih…", "Sve je rekao što je trebalo reći", samo su neki od komentara koji su se nanizali ispod videa.

Singl "Čovek s mesecom u očima" objavljen je na Balaševićevom kultom albumu "Jedan od onih života".

Balašević je zbog njega postao omražen među tadašnjim obožavateljima režima Slobodana Miloševića, a posebice zbog pjesme "Krivi smo mi" u kojoj je iznio niz antiratnih stavova.

Ovo je tekst pjesme:

Sumoran i nem, jablan gromom razvaljen,

zagledan u čašu preduboku.

Bio mi je stran i naizgled normalan,

al' tad mu spazih odraz meseca u oku.

On me oslovi: 'Pa, kako idu poslovi?'

'Ma, idu', progunđah, 'u vražjeg vraga!'

Na to on planu naprasno, odmeri me sablasno,

'Nemate vi pojma, braćo draga…'

Ne znaš ti šta znači ubiti grad,

ne znaš ti bauke kaljavih rovova.

Ne znaš ti šta znači spavati sad,

čim sklopim oči, ništa osim tih krovova!

Kada sklopim oči, nebom naiđu mobe,

zamirišu gostinske sobe, nebom svadba odzvanja.

Kada sklopim oči, nebom promiču lica,

zatreperi roj tamburica, Dunav sedef odranja…

Zverko ludila, što si se probudila?

Crni ti je princ poljubac dao.

Al' neću se stideti što Boga neću videti,

jer to i nije Bog kojeg sam znao.

Ne znaš ti, nema oslobođenih,

svaku tišinu mi granata prošara.

Spasen je taj prvi pogođeni,

a svi su drugi večni taoci košmara.

Kada sklopim oči, nebom naiđu lađe,

zvona, lavež, komšijske svađe, miris svežeg oranja.

Ali kada svane, vetri s reke zacvile.

Znam, to tuže vodene vile, Dunav tamjan odranja.