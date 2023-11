Pjevačica, glumica i influencerica Nives Celzijus (41) vratila se na glazbenu scenu novom pjesmom "Migni, namigni', čiji su autori Miroslav Škoro i Ivica Plivelić.

Pjesma stvorena za nju

Nives je za 24 sata progovorila o osjećaju kad su joj javili da imaju pjesmu baš za nju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bila sam ugodno iznenađena kad su me Škoro i Plivelić nazvali i rekli da imaju pjesmu baš za mene. Posljednje dvije-tri godine nekako sam se više fokusirala na glumu, snimala u kontinuitetu nekoliko serija koje zahtijevaju svakodnevni, često i cjelodnevni angažman. Ako tome pridružimo i velike televizijske projekte, ne ostaje previše vremena za druge poslove", rekla je Nives.

Foto: instagram Foto: instagram

Objasnila je i što je to presudno u pjesmi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čim sam čula pjesmu i stih 'Ja sam cura ispod Sljemena, za budale nemam vremena', znala sam da je to pjesma baš za mene i da je došlo vrijeme da se ponovno i glazbeno aktiviram. Emocijom i tematski dosta me podsjeća na 'Karanfile' jer je vesela i vrckasta, budi pozitivu, a meni je, priznajem, nedostajalo malo tih lakih nota i bezbrižne muzike kao predah od svakodnevnih teških tema", objasnila je Nives.

Upecala ribicu

Također, Nives je za svoju pjesmu snimila i videospot, u kojem je po prvi put otišla u ribičiju u ribnjaku Melinskoga kuta, za koju je bila potpuno opremljena. Dakle, ponijela je gumene čizme, štapove, mreže i slično te ulovila kapitalca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam planirala ulov, no s ribama je očito kao i s muškarcima, kad ne želiš i najmanje očekuješ, najviše grizu", ispričala je Nives.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priznala je potom da ju je ulov ribice uznemirio, pa ju je brzo vratila živu u vodu, a kapitalca u videospotu su kasnije dodali animacijski uz pomoć redatelja Darija Radusina.

Osim pjevanja, Nives je posvećena i glumi

Naime, u prvom kadru spota prpošna Nives trči po prirodi, u ružičastoj haljini pa malo u ležaljci između dva stabla, a onda se primila i ribičkog štapa.

"Bio je to moj prvi ribolov i moj prvi ulov. No, zapravo, vidim da bih se u budućnosti mogla baviti time, opušta me, samo pod uvjetom da vratim ribu u vodu", ispričala je Nives.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: instagram Foto: instagram

Podsjetimo, Nives trenutačno možemo gledati u seriji nogometne tematike "San snova", a uskoro će opet biti na pozornici.

"Bit će nešto nastupa u prosincu, ali više će to biti božićni domjenci, a od sljedeće godine opet ću se malo više posvetiti nastupima i koncertima", objasnila je Nives.

POGLEDAJTE VIDEO: Autor Ulice Jorgovana umirovljenicima napisao prvu predizbornu pjesmu, a Direkt im je omogućio i spot!