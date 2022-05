Brojne ovogodišnje natjecateljske eurovizijske delegacije potvrdile su tehničke probleme s elementom "kinetičkog sunca" na pozornici PalaOlimpica u Torinu, i to uoči prvih proba koje počinju u subotu ujutro.

Nije ni počelo, a već problemi

Pozornica, koju je dizajnirao i izradio dizajnerski studio Atelier Francesca Montinaro, doživjela je niz problema na prije službenog rasporeda proba. Litvanska delegacija obavijestila je lokalni jutarnji informativni program da "ne mogu" izvesti nastup Monike Liu kako se očekivalo, a talijanski mediji La Stampa izvijestili su da raspon kretanja "kinetičkog sunca" nije tako predviđen zbog sustava motorizacije koja se koristi.

EurovisionFun također izvještava o nezadovoljstvu delegacija Nizozemske, Moldavije, Latvije i Hrvatske navodeći probleme s rasvjetom i druge tehničke probleme. Kao rezultat toga, čini se vjerojatnim da će organizatori sada ograničiti domet kretanja ovog sunca.

Mia je odradila prvu probu

Podsjetimo, Mia Dimšić je u nedjelju u 10 sati i 40 minuta po prvi put kročila na eurovizijsku pozornicu u dvorani Pala Olimpico u Torinu, a njezina proba trajala je punih pola sata.

"Sve do zadnjeg dana imali smo koreografske probe, definirali smo i styling. Odradila sam i niz intervjua prije odlaska. Što se samog kostima tiče, bit će malo odvažniji i raskošniji nego na Dori, no to neću otkriti do prve kostimirane probe", otkrila je Mia kojoj će se na pozornici ovaj put pridružiti još troje plesača: Rebeka Krajnović, Roman Vrančić i Danon Vrlić.

"U aranžmanu imamo suptilne promjene, bit će više kao što je u hrvatskoj verziji. Još uvijek ne znam hoću li pjevati i stih na hrvatskome, to ćemo doznati u zadnji tren", rekla je Mia koja je već odradila četiri predeurovizijska nastupa u Europi.