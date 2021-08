Najpoznatiji hitovi Nene Belana pjevali su se u glas sinoć na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila. Ljubitelji njegovih balada uživali su hitovima poput 'Rijeka snova', 'Stojim na kantunu', 'Ivona', 'Ulicama grada', 'Kavanna', 'Oceani ljubavi' te brojnim drugim

“Objekt je pregenijalan. Možda jedna od najljepših, ako ne i najljepša ljetna scena uopće u Hrvatskoj. Mi smo se naravno zaželjeli nastupa, pubika se zaželjela nas. Večeras se vidjela ta sinergija. Mi smo uživali, guštali i jedva čekamo da se to opet ponovi u Šibeniku”, prve su reakcije Nene Belana nakon nastupa.

Neno Belan & Fiumens iako česti gosti na pozornicama diljem Hrvatske, u Šibeniku su održali koncert posvećen pjesmama legendarnih Đavola, koji su prije 35 godina objavili antologijski prvijenac „Ljubav i moda “. Belan je kroz dva i pol sata svirke proveo publiku kroz sve svoje godine bavljenja i življenja s glazbom, a za njihov rasprodan koncert tražila se karta više.

“Napravio sam pregršt pjesama koje traju. To je možda poanta. Moje pjesme nisu instant. To su ajmo reći mali evergreenovi”. Posebno se osvrnuo na raznoliku publiku na šibenskoj tvrđavi: “Ima puno mladih. Oni su mlađi od bar pola mojih pjesama što sam otpjevao večeras. One se prebacuju s generacije na generaciju, idu dalje, imaju svoj život. To znači da sam dobro radio i razmišljao u ono doba i zato sam baš sretan”.

Tvrđava sv. Mihovila je još jednom postala najglasnija pozornica u Šibeniku, a za to su zaslužni upravo Neno Belan& Fiumens i njihov show pod nazivom ‘Rock galama’. Fiumensima su se za tu priliku pridružili Jakša Kriletić Jordes, saksofonist i frontmen Daleke obale, te Ante Prgin Surka na udaraljkama i beatboxu, a publici su spremili svojevrsni best of 35-godišnje karijere Nene Belana- od pjesama Đavola do zadnjeg singla ‘Zvijezde’ s nedavnog Splitskog festivala.

Ulaznice za ovaj koncert bile su rasprodane tjednima unaprijed, ali Mastercard je i ovaj put spremio posebne pakete ulaznica za svoje korisnike, koji su pojedincima i njihovom društvu omogućili VIP tretman.

