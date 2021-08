Proteklog vikenda u metropoli premijerno je održan festival elektronike LMF, punim nazivom'Let The Music Be Free', koji je privukao nekoliko tisuća ljudi željnih dobrog provoda i vrhunske muzike te time u potpunosti opravdao svoj status najiščekivanijeg festivala ovog ljeta.

Program je započeo u ranim popodnevnim satima, kada je 6 LMF kamiona krenulo put oko jezera. Evocirajući na kultne party parade kasnih 90-ih, vizualno iznimno atraktivni party kamioni poslužili su kao svojevrsne pokretne pozornice, na kojima su svoje setove odradili poznati strani i domaći DJ-evi. S obzirom na činjenicu kako je ovo prvi festival ovakvog koncepta u Hrvatskoj, već sam početak LMF-a pobudio je ogroman interes kod publike.

Nakon parade koja je kružila oko jarunskog jezera, kamioni su se zaustavili u festivalskom prostoru, na južnoj strani jezera, gdje je ujedno bio postavljen i main stage, impresivna pozornica visine preko 15 metara, čija je gradnja trajala nekoliko tjedana. Tokom popodnevnih sati, na ukupno 7 pozornica izmjenjivali su se brojni DJ-evi, a posjetitelji su mogli birati između nekoliko žanrova elektronike, bilo da preferiraju plesni house ili žešći techno. Posebnost ovog festivala bila je iLMF brendirana plaža, koja se nalazila svega nekoliko metara od samog prostora festivala, a poslužila je kao idealno osvježenje posjetiteljima od višesatnog plesanja.

Jedinstvena pozornica

Sa zalaskom sunca, DJ-evi su svoje setove priveli kraju, a zabava se preselila na main stage, čime je ujedno započela i kulminacija festivala. Glavnu riječ preuzeli su headlineri, poput Claptone-a i Luciana, a čast da zatvori prvo izdanje LMF-a pripala je techno pioniru Marcu Caroli, čiji je set atmosferu na Jarunu doveo do usijanja. Tisuće zadovoljnih i dobro raspoloženih partijanera plesalo je na zarazne zvukove elektronike do sitnih jutarnjih sati.

Cjelokupan festival odvio se uz poštivanje svih mjera, a na ulazu su bili postavljeni punktovi za brzo antigensko ili PCR testiranje.

Jedinstvena šumska pozornica, tik uz jezero, pokazala se kao savršena kulisa za opušteni ljetni festival, a organizatori su istaknuli kako su veoma zadovoljni sa svime te kako za iduću godinu već planiraju nova iznenađenja. Već se veselimo!