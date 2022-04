Prva sezona kazališnog festivala "Teatar uz more" završila je pred točno 6 mjeseci a organizatori festivala već su spremni da nova, još bolja sezona "Teatra uz more" 2022. otpočne.

Kazališni festival "Teatar uz more" je 2021. po prvi put održan u Splitu na prekrasnoj ljetnoj pozornici u Lori. Svježi pogled na organizaciju kazališnog festivala, redom izvrsne kazališne komedije uz poneku dramu, dječje predstave, ali i stand up večeri, zavidna lista najvećih imena hrvatskog glumišta ... Puno je dobrih razloga zašto je publika ovaj festival zavoljela baš na prvu a to potvrđuju i činjenice da je u 150 dana trajanja festivala s čak 44 izvedbe ovaj festival posjetilo više od 11.000 posjetitelja.

40 programa najboljih kazališnih predstava

Na toj istoj ljetnoj pozornici tik uz more danas je najavljena nova, druga sezona kazališnog festivala Teatar uz more. Glavni producent festivala Tadija Kolovrat predstavio nam je sve novosti koje nas očekuju na repertoaru festivala: "Gledajući danas na prošlu sezonu ponosni smo na to što smo postigli u uvjetima kakvi su bili a trudit ćemo se uvijek postati još bolji. Hvala još jednom i publici i našim suradnicima u svim aspektima organizacije ovog festivala koji su bili uz nas tijekom nastajanja festivala i idu dalje s nama u nove izazove.

I ove godine na ljetnoj pozornici u Lori u Splitu tijekom 4 mjeseca publika će imati priliku pogledati 40 programa mahom ponajboljih kazališnih predstava. Naravno u programu će se ponovno naći predstave za djecu ali i popularne stand-up večeri. Novost je kako ćemo ove godine imati i glazbene večeri koje će dodatno obogatiti naš program.

Najveća novost je da će se od ove godine "Teatar uz more" proširiti na još tri grada - Makarsku, Supetar i Trogir. Već smo lani, uz poneko gostovanje razmišljali o toj ideji a zahvaljujući velikoj podršci lokalnog vodstva i sposobnosti djelatnika turističkih zajednica te smo ideje ostvarili već u drugoj godini festivala. Upravo oni su nam omogućili da program "Teatra uz more" s lakoćom implementiramo u kulturnu turističku ponudu ova tri grada. Vjerujemo kako je ovo tek početak jedne izuzetno dobre suradnje i radujemo se već skorašnjim prvim izvedbama u Makarskoj, Supetru i Trogiru gdje će "Teatar uz more" održat po 10 programa tijekom ljetne sezone. Sve zajedno to podiže repertoar "Teatra uz more" na 70 programa ove sezone i naš mali ali uigrani organizacijski tim već se raduje novim izazovima."

Bogat glazbeni program

Svoju podršku kazališnom festivalu Teatar uz more dali su i Mariana Pivalica, TZ Split "Turistička zajednica Grada Splita podržava odličan kazališni festival Teatar uz more. Prema dosadašnjim najavama ova turistička sezona trebala bi biti izvrsna što nas posebno veseli i tim više smo sretni da Split ima ovako opsežan kulturni projekt i još jednu ljetnu pozornicu na kojoj će uživati kako domaći tako i strani gosti."

Na Teatru uz more po prvi put gostovat će kazalište "Komedija" i to s tri predstave, vratit će se i HNK Zagreb, svoje uspješnice izvesti će Hit Teatar, Planet Art... a 12. lipnja nas očekuje i prva premijera - nova predstava Tarika Filipovića "Seks i glad - Doktor za one stvari" .

Kako smo već najavili ovogodišnji program obogaćen je i glazbenim večerima koje će 25. svibnja porinuti najpoznatiji dalmatinski kantautor Hari Rončević a 8. lipnja "Cabaret a la carte" donijet će dašak Broadwaya na ljetnu pozornicu u Lori, slijedit će ih i zvuci klapa, flamenca...

Ulaznice za kazališni festival "Teatar uz more" u prodaju kreću od 9. svibnja a sve informacije o festivalu pronađite na www.teataruzmore.com !