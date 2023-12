Jedna od gošći na četvrtom uzastopnom koncertu popularne srpske pjevačice Aleksandre Prijović (28) bila je Srpska pop zvijezda Nataša Bekvalac (43), gdje su zajedno izvele njezin hit 'Nikotin', a dok se Prijović presvlačila, Nataša je otpjevala pjesme "Original" i "Ponovno".

Nataša je sada za Kurir ispričala kako je reagirala dok ju je popularna pjevačica pozvala da bude njezin gost u Areni, uz Sašu Matića, Lepu Brenu i Jelenu Rozgu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram "Izbacila sam pecivo, krumpir, soju, grah, tjesteninu, grašak, grickalice, slatkiše i sokove. Voće sam jela samo nedjeljom. Tako sam uspjela skinuti višak kilograma u kratko vrijeme", otkrila je Nataša, piše Mondo.

"Ležala sam na zadnjem sjedištu u automobilu. Spavala sam. Menadžer me je vozio i vidjela sam da me zove Aleksandra. Razgovor je trajao manje od minute. Onako fina, kakva ona je, pitala me želim li joj biti gošća. Rekla sam: 'Želim, naravno da želim'. Kada su ljudi lagani, lagani su i dogovori",ispričala je Bekvalac te dodala kako je atmosfera u Areni bila 'ljubavna' i da su 'svi bili kao jedno', a mnoge je zanimalo i kako je izgledalo druženje popularnih pjevača , dok su se ugasila svjetla reflektora.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Nataša Bekvalac jedna je od najpopularnijih pjevačica na Balkanu. Odrasla je u Novom Sadu, a od malena je znala da će se baviti glazbom.

"Moram ti razbiti tu iluziju. Odmah nakon nastupa smo morali krenuti jer sam ujutro već imala neke obaveze", objasnila je Nataša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Aleksandra Prijović održala treću noć zaredom koncert u zagrebačkoj Areni