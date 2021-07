Članovi Next generation jazz kvinteta, negdašnji učenici Ljetne jazza škole, nastupili su na Jazz is Back! BP festivalu i izvrsnom izvedbom i vlastitih autorskih skladbi svojim su primjerom zorno prikazali glazbeno pedagoški značaj Hrvatske glazbene mladeži.

Hrvoje Kralj, Borko Rupena, Valdemar Kušan, Luka Čapeta i Nikola Šantek svakako su nova generacija jazz hrvatskih glazbenika s bogatim iskustvom i na međunarodnoj sceni. Svojim su nastupom potvrdili kako su im zvijezde vodilje njihovi jazz uzori, počevši od Boška Petrovića nadalje, ali su i demonstrirali odvažnost stvaranjem originalne jazz glazbe. Izveli su, između ostalih, autorske skladbe: Čapetovu Acrobat te Kušanove You and me sitting in a tree i Cheap tricks. Pokazali su izniman talent za interpretaciju i improvizaciju, a vidno bogato glazbeno iskustvo odrazilo se i na njihovo samopouzdanje koje se očituje kroz svaku notu. Njihovi talenti i sklonost učenju uz odlučnost širenja glazbenih horizonata polog su njihove nesumnjivo uspješne budućnost. Snimku koncerta Next generationa u Grožnjanu možete pogledati na YouTube kanalu.

Na festivalsku pozornicu, u četvrtak, 22. srpnja vraćaju nam mentori Ljetne jazz škole HGM-a, Grožnjan All Stars, osnaženi predavačima Croatia Drum Campa. Tako će večeras od 21:30 sati uz Luisa Bonillu, Alexa Sipiagina, Elvisa Stanića, Leu Lovrenčić, Joe Kaplowitza, Gorana Rukavinu nastupiti i Nic Collins, Famoudou don Moye, Salih Sadiković i Karlheinz Miklin Jr.

Nic Collins, sin Phila Collinsa bubnjar je Better Strangersa i Genesisa. Famadou don Moye jedan je od najvećih svjetski poznatih bubnjara i udaraljkaša koji je svojim izvedbama punio naslovnice The New York Timesa, Rolling Stonea i dr. Najveći je trag ostavio u slobodnoj improviziranoj i jazz glazbi kao član kultnog Art Ensemble of Chicago, a posebno je čuven po majstorskom sviranju afro-karipskih udaraljki i ritmičkim tehnikama tog podneblja. Salih Sadiković, vrstan bubnjar s iskustvom na hrvatskoj i međunarodnoj glazbenoj sceni, a i Miklin Jr. u „jazz nogama“ uz brojne nastupe broji i niz uspješnih diskografskih uradaka.

Koncert se održava na terasi Belvedere, a moguće ga je pratiti i live streamingom na YouTube kanalu Općine Grožnjan. Koncertu uživo moguće je prisustvovati uz predočenje EU digitalne COVID potvrde, PCR ili brzog antigenskog testa. Više informacija potražite na hgm.hr.

Program festivala Jazz is Back! BP 2021. – terasa Belvedere, Grožnjan, od 21:30 h

22.07. Grožnjan All Stars - Luis Bonilla, Alex Sipiagin, Famoudou don Moye, Elvis Stanić, Lea Lovrenčić, Joe Kaplowitz, Goran Rukavina, Karlheinz don Moye, Nic Collins i Salih Sadiković

23.07. Exploding Pig

24.07. Kaplowitz Jazz Quartet, Lela Kaplowitz, vokal, Joe Kaplowitz – klavir, Elvis Penava – gitara, Marko Lazarić – bubnjevi

25.7. Croatia Drum Camp finale - Students & Mentors - Famaudou Don Moye, Nic Collins, Salih Sadiković, Karlheinz Miklin Jr.

26.07. JM International Music School Finale – Students & Mentors

27.07. Josipa Lisac