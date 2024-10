Mjesec listopad u svijetu rocka: Čak nekoliko tragičnih smrti

Tijekom godina, rock glazba je oblikovala kulturu mnogih generacija, a albumi koji su obilježili 70-e, 80-e i 90- godine prošlog stoljeća do danas uživaju kultni status. Na vrhuncu popularnosti ovog žanra, rock zvijezde su utjecale, ne samo na glazbu, nego i na modu te društvo kao takvo. Donosimo pregled najvažnijih događaja u povijesti rocka koji su se dogodili u listopadu.

60 godina od albuma "12×5" benda The Rolling Stones

Ove godine obilježava se 60. godišnjica izlaska albuma "12×5" kultnog britanskog rock benda The Rolling Stones. Iako je ovaj album bio dostupan samo na američkom i kanadskom tržištu, postao je ključan trenutak u karijeri benda jer je označio njihov proboj na scenu izvan Velike Britanije. Naziv albuma, "12×5", odnosi se na 12 pjesama na LP-u, a njegov neobičan naslov privukao je pažnju tadašnjeg američkog rock-n-roll entuzijasta.

Foto: Profimedia

Ovaj album kombinirao je blues covere s originalnim pjesmama i pokazao inovativnost po kojoj su Stonesi postali poznati. Singlovi poput „It’s All Over Now“ i „Time Is on My Side“ ubrzo su osvojili američke top ljestvice, čime su Rolling Stonesi postali istinska konkurencija tada najpopularnijem britanskom bendu - Beatlesima. Ovaj album uveo je novi zvuk koji je odražavao buntovnički duh šezdesetih i postavio temelje za daljnji rast popularnosti benda u SAD-u.

Tragedija benda Lynyrd Skynyrd

Prije 47 godina, 20. listopada 1977., američki južnjački rock bend Lynyrd Skynyrd doživio je strašnu tragediju koja je zauvijek obilježila povijest glazbe. Tog dana, njihov privatni avion se srušio u šumi u državi Mississippite pritom usmrtio tri člana benda – frontmena Ronnieja Van Zanta, gitarista Stevea Gainesa i njegovu sestru Cassie Gaines, koja je bila prateća vokalistica, te njihovog road managera i oba pilota.

Bend, poznat po hitovima kao što su "Sweet Home Alabama" i "Free Bird", u trenutku nesreće bio je na turneji kako bi promovirao svoj album "Street Survivors". Tragedija je šokirala svijet i mnogi su mislili da je to kraj Lynyrd Skynyrda. Međutim, preživjeli članovi benda odlučili su se povući na nekoliko godina kako bi se oporavili od gubitka, ali su se 1987. ponovno okupili i nastavili s radom.

Album "Boy": početak karijere benda U2

Listopad 1980. godine obilježen je izlaskom debitantskog albuma "Boy" mladog irskog benda U2, koji će kasnije postati jedan od najvećih rock bendova svih vremena. Ono što ovaj album čini posebnim nije samo činjenica da je bio njihov prvi, već i to što je izašao pod jamajčanskom izdavačkom kućom Island Records nakon što su lokalne irske diskografske kuće odbile podržati bend. Ovaj potez pokazao se presudnim za karijeru U2.

Foto: Profimedia

"Boy" je bio izrazito svjež i inovativan album koji je kombinirao post-punk s tekstovima o mladosti, zbunjenosti i odrastanju. Singl „I Will Follow“ ubrzo je postao prepoznatljiv hit, a Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. pokazali su izvanrednu kemiju koja ih je kasnije dovela do globalne slave.

Osim toga, prije 51 godinu nizozemska progresivna grupa Focus snima prvi live album u dvorani Rainbow. Zanimljivo je da su njihove skladbe često su podloge u filmskim i TV prilozima. Nadalje, deveti studijski album "Dreamland" benda The Stranglers donosi hit "Always The Sun", a prije 49 godina izlazi šesti, ujedno i posljednji album "Sun and Steel" benda Iron Butterfly.

Ipak, najaktualnija od svih vijesti trenutno je smrt bivšeg frontmena Iron Maidena, Paula Di'Anna, koji se godinama borio sa zdravstvenim poteškoćama. Paul je preminuo u 67. godini u svom domu u Salisburyju.

