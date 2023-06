Među brojnim glazbenicima koji će dva dana uveseljavati publiku koja će se i ove godine okupiti na CMC festivalu je i glazbenik Miroslav Škoro.

Škoro se prisjetio jedne anegdote koja ga još uvijek "progoni" s jednog CMC festivala.

"Jednom sam došao na CMC festival, imali smo duet Lidija Bačić i ja, kako smo mijenjali pjesmu u zadnji tren, u jednom trenutku sam zaboravio dići mikrofon pa sam čuo sebe kako pjevam. To je bilo jako simpatično, ali su poslije pisali da sam blenuo u Lidiju Bačić. To mi je ove godine veliki izazov, da dignem mikrofon na vrijeme do usta", rekao je Škoro kroz smijeh za Story.

"Vježbam i ide mi dosta dobro. Tu i tamo se zeznem. To mi je bila najgora situacija, baš se puno pisalo o tome", rekao nam je napola kroz šalu, a napola ozbiljno.

Inače, rekao je par riječi i o pjesmi "Leti sokole", s kojom će sudjelovati na ovogodišnjem festivalu.

"Ne bih je pjevao da nisam povjerovao tom tekstu. Mirko Šenkovski zvani Geronimo je krenuo s tom cijelom pričom, a ja sam nešto malo dodavao i prilagođavao sebi. Ispalo je to vrlo dobro, jako sam zadovoljan, pjesma ima dobru poruku i priču te je pjevna. Očekujem od nje jako puno, vidim da već sada ima sedam-osam pregleda, navodno su još neki ljudi zainteresirani tako da bi do početka festivala moglo biti 20 do 30 pregleda na YouTubeu. To je puno za mene, to su dvoznamenkasti brojevi", rekao je Škoro.

Glazbenik je u zadnje vrijeme prorijedio i svoje javne nastupe.

"Treba se pojavljivati onda kad imaš nešto za reći. Imaš pjesmu pa se pojaviš, to je OK. Ali biti svakom loncu poklopac, to ne volim, ni u kojem poslu, pa ni u ovom. Kad ima razloga ja ću se pojaviti, a kad nema bolje da kuham fiš praprikaš", pojasnio je.