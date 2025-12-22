Mariju Šerifović ugrizao majmun: Njezina reakcija oduševila je pratitelje

Pjevačica Marija Šerifović (41) na svom YouTube kanalu često objavljuje videozapise sa svojih putovanja u humorističnom tonu, Ovog puta obradovala je svoje pratitelje novim vlogom s Balija, gdje boravi na odmoru u društvu bliskih prijateljica. U videozapisu je zabilježila niz spontanih i duhovitih trenutaka, otkrivši kako izgleda njihovo razgledavanje, druženje i opuštanje daleko od poslovnih obaveza.

Među suputnicama je bila i njezina dugogodišnja prijateljica i kolegica Jovana Pajić. Marija je snimala majmune i svoju prijateljicu kako ga drži na ruci, a kada se pjevačica odlučila približiti majmunu i fotografirati s njim, on ju je ugrizao za ruku. Ipak, Marija se nije pretjerano uplašila, već je situaciju okrenula na šalu napravivši duhovite izraze lica te rekavši: "Sreća što je star pa su mu tupi zubi".

Pratitelji njezinog kanala ostavili su brojne pozitivne komentare poput "Tko se s Marom druži, život mu je duži", "Mara je toliko jednostavna, toliko normalna... Puna energije, bez imalo kompleksa...", "Marija carica, 25 minuta čiste uživancije i smijeha. Hvala ti".