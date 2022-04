U novom serijalu portala Net.hr razgovaramo s brojnim ličnostima s hrvatske showbiz scene. Prva u nizu bila je mlada kantautorica Lu Jakelić, koja je prije samo tri tjedna objavila "Sjene", drugi singl s nadolazećeg drugog albuma naziva "Šesto čulo".

S Lu Jakelić razgovarali smo o aktualnom singlu, stanju na hrvatskoj glazbenoj sceni, snimanju spotova, stvarnom stanju na top ljestvicama, radio postajama, ženama u svijetu kantautorstva i njenom proboju na glazbenu scenu.

Na samom početku našeg razgovora, Lu Jakelić priznala nam je kako više ne strepi o tome koliku je slušanost ostvario novi singl.

"Kad tek počinješ, prvo strepiš i gledaš koliko je brojeva na spotu i što tko kaže. Sada samo pustim i dođem vidjeti dojmove nakon tjedan, dva, tri. Lijepo mi je vidjeti prirodan rast. Ljudi to odrade sami za mene i to mi je najbolje", započela je kantautorica.

U usporedbi s prethodnim singlom, "Zidovima", otkrila nam je kako su "Sjene" svojevrsno prihvaćanje toga da se ne osjeća dobro.

"'Zidovi' su bili klasično ljudsko raspadanje na svim razinama. Vidim po komentarima publike da su kod 'Sjena' osjetili više snage", rekla je Lu ususret nadolazećem albumu naziva "Šesto čulo".

Vezano uz sami naslov albuma, priznala je kako joj se čini da je samim svojim rođenjem upala u "kantu intuicije".

"Mislim da ne postoji trenutak otkako sam svjesna samog svog bića da se nisam vodila šestim čulom, odnosno intuicijom. Mislim da je to piscima i umjetnicima različitih vrsta prirodno da slušaju svoju nutrinu. Meni je to nit vodilja i privatno i poslovno. Sve pjesme koje su nadolazile za 'Šesto čulo', bile su logičan slijed mog života", priznala je.

"Dobar dio života bilo me strah samoće jer nije jednostavno biti ni sam, ni usamljen - iako između toga postoji bitna razlika. Osobno mi je potrebna i introspekcija i samoća da se uopće čujem. Koliko god su nam potrebni drugi, mislim da baš moraš ostati sam da potvrdiš kako se zapravo uopće osjećaš", govori Lu.

U više navrata Lu je priznala kako svi njeni spotovi imaju određen terapijski element. Prisjetila se kako je prilikom snimanja "Sjena" porazbijala pola stana, pod nabojem adrenalina. Palicom je slomila, primjerice, komodu koja uopće nije bila dio seta. Priznaje i kako joj je do sada psihički bilo najteže snimati "Zidove".

"Nije se radilo samo o prekidu, već i o kraju jednog osobnog vjerovanja. Veze, obitelji, budućnosti. Taj jedan trenutak stavljanja samog sebe u grob kao metafore kopanja neke stare veze ili otkopavanja. Taj smo dio najduže snimali i što sam duže kopala, to mi je bilo teže. Raspala sam se na tom snimanju, ali mi je donijelo nešto dobro".

Zanimalo nas je i je li se ikada samo zbog činjenice što je žena osjećala degradirano na hrvatskoj glazbenoj sceni.

'Nisam dio estrade toliko da namjerno zbog biznisa izlažem neke svoje dijelove'

"Ne dopuštam toliko tome da me definira i ne idem za tim naslovima. Možda je meni najteže na dane promatrati komentare koji te vrlo brzo okarakteriziraju, a ti ljudi, naravno, ne znaju ništa o meni. Ti ljudi nemaju pojma koliko je teško baviti se javnim poslom. Konstantno biti ogoljen i izložen te stalno birati svoj poziv. Nisam dio estrade toliko da namjerno zbog biznisa izlažem neke svoje dijelove. Najviše se trudim biti ja kroz glazbu, kroz pjesme. Kada tu dođe kritika, nekada me pogodi, što je i normalno, ali do sada nisam osjetila nešto jako loše", iskreno će Lu koju je ekstreman tempo na jednom od TV angažmana čak i rasplakao.

Izvor: Joanna Paciorek Izvor: Joanna Paciorek Lu Jakelić

Priznaje kako ne žali za bilo čime u svojoj dosadašnjoj karijeri te kako ju je sve to samo izgradilo u još jaču osobu. Primijetila je i kako ljudi za nju najviše vole reći da je obična, jednostavna, ali i da joj u cijeloj priči najviše nedostaju najbliži.

"Prvi put to javno kažem, ali najviše mi nedostaju prijatelji. Vrlo je brz tempo ovog posla i ništa od toga zapravo nije stvarno. Sve to nije dugoročno održivo i važno je da kraj sebe imaš ljude koji te znaju i bez svega toga i da ne ocjenjuju tvoju vrijednost prema onom čim se baviš. Došavši u Zagreb još uvijek dajem teško povjerenje ljudima oko sebe, ali ide i to polako", govori glazbenica.

'Velika je razlika između najslušanijih i najemitiranijih izvođača'

Osvrnula se i na održivost aktualne hrvatske glazbene scene te stanja na top ljestvicama koje često nisu preslika stvarnog stanja.

"U Hrvatskoj postoji velika razlika između najslušanijih izvođača i najemitiranijih. Time se zaista manipulira. Uredništvo radio postojana nikada nije bilo okrenuto izvođačima za koje ljudi zaista odvajaju vrijeme i novac, odnosno za koje odlaze na koncerte. I to se stvarno vidi. Primijećujem da ljudi koji se puno emitiraju možda imaju samo jedan koncert godišnje, ako uopće imaju i taj jedan. Dok ljudi, uključujući i mene, ne pušta niti jedan najveći radio u državi, ali apsolutno nijedan. To mi je na početku bilo jako teško shvatiti", iskreno će Jakelić.

U video intervju pogledajte koju vrstu glazbe sluša Lu, koga bi iz povijesti pozvala na večeru, kako je tekao njen put na glazbenoj sceni, gdje ćemo je sve moći slušati ovog ljeta te što možemo očekivati od drugog albuma.