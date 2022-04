Mlada kantautorica Lu Jakelić gostovala je u prvoj epizodi novog serijala na našem portalu.

U svom gostovanju otkrila je detalje o svom drugom singu s drugog albuma "Šesto čulo", a dotaknula se i manipulacije na top ljestvicama i radijskim stanicama.

Između ostalog, zanimalo nas je i koje bi četiri osobe iz cjelokupne ljudske povijesti pozvala kod sebe na večeru, da ima priliku.

"Uh, to je zaista teško pitanje. Treba mi malo vremena. Odlučila bih se za Davida Bowieja. Vuče me i da kažem Amy Winehouse, ali ovisi u kakvom bi stanju ona bila. Htjela bih s njom normalno popričati. Izabrala bih još Milana Mladenovića iz EKV-a, a mislim da bih se vrlo dobro mogla složiti i sa ženske, karijerne strane, ispitati Severinu".

Zanimalo nas je i postoji li neko univerzalno pitanje koje bi svojim gostima postavila na večeri.

"A pa ne znam. Bio bi to poduži spisak pitanja. Mislim da bi ih pitala kako preživjeti taj svijet u kojem živimo", priznaje Lu.

Na pitanje što je najviše brine pa se odlučila baš za to pitanje, odgovara: "Brinulo me nekoć. Ajde dobro, da ne lažem. Nekad se pitam kako će me ljudi doživljavati kada tematika mojih pjesama neće biti samo težina i ranjivost. Baš sam nedavno srela kantautoricu Mayu Sar s kojom sam se dotakla te teme, pogotovo sa ženske strane. Rekla mi je: 'Nemoj uopće brinuti jer način na koji ti pišeš je samo tvoj i pisala ti o sreći ili o nečemu teškome, uvijek će te ljudi osjetiti na tvoj način i to će uvijek biti tvoj safe ground, bez obzira koliko se ti osjećala nesigurno'. To se na dane znam zapitati. Brine me samo blizina ljudi. Hoću li ih uopće moći zadržati i hoću li uopće moći naći ljude koji će biti moja sigurna luka u ovom čim se bavim", priznaje Lu otvoreno.

