Nakon hvaljenih izdanja "Smiješ zaurlat" i "Kontura", domaći bend Lika Kolorado publici predstavlja novi singl koji će se naći na njihovom novom albumu. Radi se o pjesmi "Majka djevojčica" u izdanju Classic Recordsa iza koje se krije zanimljiva tematika.

"Koliko god bismo mi to htjeli, nitko od nas nije savršen. Nisu niti naši roditelji. Čak i oni najbrižniji, koji se najviše trude, nekada fulaju u koracima, pa im zamjeramo i to. Oni drugi pak ostavljaju trajne, (ne)vidljive ožiljke koje prepoznajemo godinama kasnije, kada je možda i prekasno da im oprostimo. Možda i nije. Bez obzira na kojoj strani se našli, ova pjesma je za sve one koji bi htjeli svojim roditeljima nešto poručiti ali, iz bilo kojeg razloga, ne mogu. Pokušajte, možda se iznenadite", kažu dečki iz benda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Filip Kos/PIXSELL Foto: Filip Kos/PIXSELL

Spot za singl nastao je u suradnji s njihovim fanovima, koje su početkom godine pitali što bi najradije rekli roditeljima da se iz nekog razloga ne ustručavaju. Dobili su gomilu odgovora, neki šaljivi, neki tužni, neki optimistični.

"Nasumično smo neke stavili u spot, isprintali ih i polijepili kao izgubljene misli po gradu, fasadama, grafitima, biljkama, sobama...", istaknuli su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je inače njihov treći spot nastao u suradnji s ljudima koji ih podržavaju i slušaju, bez čije podrške benda ne bi ni bilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bend je pjesmu snimao u studiju Leonarda Klaića, koji potpisuje miks i produkciju singla. Mateja Majerle otpjevala je dodatne vokale, a klavir je odsvirao Mateo Martinović. Režiju spota potpisuje pjevač Like Kolorado, Filip Riđički. Lika Kolorado su: Pavle Gulić, Branimir Kuruc, Filip Riđički i Vanja Senčar.

POGLEDAJTE VIDEO: Kladionice ne lažu: Do sada su pogodile šest od deset puta pobjednika Eurosonga