Let 3 osvojio dvije nagrade pa je Mrle proslavio ovako: 'Kako me žulja, a vidi ga, Porin'

U subotu je u Zagrebu održana 31. dodjela Porina. Riječki rock sastav Let 3 osvojio je dvije nagrade, za pjesmu godine "Mama ŠČ" i najbolji album alternativne glazbe.

"Je li kategorija najbolje pjesme najbitnija? Je, te godine, ali nema veze, mi smo dobili još dva, tri, u drugim kategorijama koje nisu bile, recimo, pod navodnicima, atraktivne", rekao je Prlja, a Mrle je dodao: "Ovo je zabavna kategorija. Znači, dva Porina u nezabavnoj kategoriji vrijede kao jedan u zabavnoj."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Damir Martinović Mrle je na Instagram profilu grupe nakon dodjele Porina objavio video u kojem je obožavateljima pokazao kako je proslavio.

"Kako me nešto žulja, jako me žulja, što me žulja je*** pas?", pitao se Mrle i pokazao na čemu je sjedio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"A vidi ga, Porin, je***! Žuljaković Porinković", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Porin su u subotu osvojili i Vojko V za album godine, Dino Jelusić za najbolji album rock glazbe, Matija Cvek i The Funkensteins za najbolji album pop glazbe. Porin za životno djelo pripala je muzikologinji i glazbenoj kritičarki Eriki Krpan, bendu Parni valjak te glazbeniku Huseinu Hasanefendiću Husu.

Najbolja vokalna suradnja je proglašena ona glazbenika Miach i Grše za skladbu Led.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Husein Hasanefendić Hus i njegov Parni valjak dobitnici su Porina za životno djelo.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li Baby Lasagna pobijediti na Eurosongu? Stručnjak ima odgovor