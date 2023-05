Gotovo tri mjeseca nakon što su premoćno pobijedili na Dori s pjesmom "Mama ŠČ!" Let 3 se sinoć spektakularnim nastupom u prvom polufinalu teleportirao direktno u finale, prvo za Hrvatsku nakon šest godina. Misija je izvršena, Europa i svijet su osvojeni snagom ŠČ energije i Let 3 je sada mnogima glavni favorit ovogodišnjeg natjecanja za najbolju pjesmu Europe.

“Sretni smo što smo se plasirali s ogromnom podrškom glasača i ponosni smo što nismo razočarali publiku u Hrvatskoj koja je vjerovala u nas!”, izjavio je Prlja na press konferenciji koja je uslijedila nakon završetka polufinala, uz zahvalu svima koji su glasali za Hrvatsku i Let 3.

“Naša mala naizgled glupa, ali i jako pametna pjesma je antiratna jer vjerujemo da ne postoje pobjednici u ratu. Svi su žrtve. Zaustavite je*ene ratove!”, zaključio je Prlja i zaradio veliki pljesak brojnih okupljenih novinara.

Let 3 je u polufinalu nastupio sedmi, a prvi su proglašeni finalistima što je jako dobar pokazatelj snage koju pjesma ‘Mama ŠČ!’ i izuzetno atraktivna izvedba benda nose u sebi. Da je upravo nastup Let 3 dominirao u sinoćnjem polufinalu govori i podatak da je ta snimka najgledanija na službenom eurovizijskom YouTube kanalu od svih sinoćnjih izvedbi sada već s preko 700 000 pregleda i da je, naravno, broj 1 u trendingu.

Ono što smo gledali na nastupima Leta 3 diljem Europe, uoči odlaska na samo natjecanje sada se ponovilo i u Liverpoolu.

Od trenutka samog nastupa na eurovizijskoj pozornici pa do proglašenja ulaska u finale, a pogotovo nakon toga, društvene mreže gore, domaći i svjetski mediji nižu hvalospjeve i natječu se tko će kreativnije opisati ono što smo sinoć vidjeli. Let 3 je uoči nastupa dobio podršku i niza svojih kolega glazbenika poput Severine, Vatre, Detoura, Luke Nižetića, Damira Urbana, Luce i mnogih drugih, kao i brojne poruke podrške i čestitke iz cijele regije.

Komentari redom hvale naše Letovce i njihovu genijalnu trominutnu punk-rock operu, nenadmašan stajling kojim plijene pažnju gdje god se pojave i perfektan nastup koji jednostavno nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

‘’‘Mama ŠČ!’ je kakafonija u najboljem smislu te riječi!’’, napisao je u svom opisu pjesme i predstavljanju Let 3 web magazine Pop Bitch koji je na svoju naslovnicu stavio upravo sliku Let 3, a favoritima ih je uoči polufinala proglasio i ugledni britanski dnevni list The Guardian.

Nakon polufinala Mrle je u ime benda izvlačio poziciju za nastup u finalu i izvukao poziciju u drugoj polovici showa. “Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu programa, takozvani ‘second hand’. To je puno bolje nego u prvoj, ali ja sam znao da ću to izvući. Ja to vidim, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas, najbolje ili ništa”, izjavio je tom prigodom Mrle.

Članovi benda noćas su u pratnji suprugâ i ostalih članova hrvatske delegacije na Euroviziji proslavili ulazak u finale u jednom od pubova, no danas ih sve već čekaju nove obaveze. Uz niz intervjua, Let 3 večeras ima i dva promo nastupa u Liverpoolu, a sutra i nastup na pozornici EuroVillage-a, središnje fan zone u kojoj se svaki dan okupljaju obožavatelji Eurovizije koji su stigli iz cijele Europe i svijeta.

Prigodno, u čast prolaska u finale Eurovizijskog natjecanja Let 3 danas objavljuje i novi, treći remix sada već kultne pjesme ‘Mama ŠČ!’. Novi remix ‘Nona dub’ potpisuje Element 33 – pseudonim iza kojeg se krije Arsen Pavešić, dugogodišnji DJ, producent i glazbeni promotor, a ujedno i autor dosadašnjih official visualisera za "Mama ŠČ".