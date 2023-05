POD VELOM TAJNE / Kultni Iron Maiden stigao u Split! Procurio i razlog koji će metalce baciti u trans: Pogledajte prve fotografije

Članovi britanskog heavy metala bend Iron Maiden već 10 dana uživaju u Splitu gdje se u dvorani Lora pripremaju za turneju 2023. godine pod nazivom "The future past tour", doznaje 24sata. Naime, Maideni ne spremaju koncert u Splitu, već se tamo samo pripremaju za niz koncerata ove sezone. Točnije, 28. svibnja nastupaju u susjednoj Sloveniji u Ljubljani, čime otvaraju svjetsku turneju "The future past tour", koja će trajati od 28. svibnja do 6. listopada ove godine. Podsjetimo, Iron Maiden je već svirao na splitskom Poljudu 2008. te 2016. u Spaladium Areni. Prošle godine isto tako odabrali su Split kao destinaciju za pripremu turneje. U galeriji pogledajte prve fotografije legendarnog britanskog benda koji uživa u Splitu...