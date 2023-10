Trap kultura, kao jedan od najutjecajnijih glazbenih žanrova ovog stoljeća, svoje korijene vuče iz američkog rapa i hip-hopa, no brzo je pronašla svoj put do globalne glazbene scene. Iako se često povezuje s podzemnim glazbenim žanrovima, trap je postao mainstream, osvajajući publiku diljem svijeta svojim karakterističnim zvukom i estetikom.

Kuku$ među najslušanijima na trap sceni

Hrvatska, kao dio ovog globalnog glazbenog vala, nije ostala imuna na utjecaj trap kulture. Naprotiv, domaći glazbenici i producenti prihvatili su neobičan žanr s oduševljenjem i pretvorili ga u vlastiti izričaj, a koliko se duboko ukorijenila u srca domaće publike, svjedoči podatak da se Kuku$, kao možda i najvažniji predstavnik ove kulture, koji se sastoji od Hiljsona Mandele, Goce R.I.P. I Iso Mikija, odmah našao među najslušanijima na svim streaming servisima. Kako danas izgleda trap scena, zašto su dečki toliko popularni i kako su se kroz godine mijenjali, saznali smo izravno od njih, u ekskluzivnom intervjuu za Net.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko je napravio scenu, a mi smo!

Glazbeni trojac, koji ruši sve ljestvice diljem Balkana, našao se na sceni prije ne tako davnih 10 godina, a stil kojim su započeli se ipak razlikuje od njihovog današnjeg pristupa publici. Hiljson ističe kako se bend s vremenom od "tvrđeg" trapa više orijentirao na nove, popularnije oblike te da im dio publike zbog toga ipak zamjera. Unatoč tome, vidljivo je kako su zadržali stari štih i autentičnost po kojoj su danas prepoznatljivi, što mnogi cijene i potiču.

Osim mnoštva albuma i hitova kojima se mogu pohvaliti, Mandela ističe da je upravo Kuku$ postavio temelje trap scene: "…i to bez da ispadnemo egoisti. To je naš najveći doprinos, a u našim albumima, pogotovo u novom, spajamo najznačajnije regionalne trap i hip-hop producente i izvođače."

Glazbeni put, do danas…

Neosporno je koliko je teško baviti se glazbom u današnje vrijeme, zadovoljiti zahtjeve i stare i nove publike te prije svega, probiti se na samu scenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao najteži dio njihovog poslovnog puta, Hiljson ističe: "Najteže odluke koje smo morali donijeti bile su one na početku naših glazbenih karijera kada ne vidiš do čega te tvoja glazba može odvesti, nemaš jasan cilj i budućnost, samo znaš da se time želiš baviti. Morali smo sami sebe uvjeriti da je to ono što želimo i da je to pravi odabir, jer je puno vanjskih utjecaja koji ti govore suprotno. Tražili smo se, ali nikada nismo požalili".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Put kojim su prošli, zahtijevao je od njih mnogo odricanja i bio je prepun raznih prepreka, a kao najveću podršku i oslonac u svemu tome, Goca R.I.P. ističe: "Roditeljima smo zahvalni za puno stvari, vide koliko se trudimo i koliko radimo da bismo uspjeli, a jedni drugima smo možda najveća podrška."

A koliko su dečki međusobno bliski dokazuje činjenica da već cijelo desetljeće uspješno produciraju hitove koji se slušaju diljem države, ali i puno šire.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povodom 10. obljetnice rada grupe, izdan je album pod nazivom "X", koji je stvorio buku među fanovima i dodao jednu novu, do sada neviđenu dimenziju. Za novi album, smatraju da je bolji od prethodnog, što dokazuju brojni pregledi na glazbenim ljestvicama i odazivi na koncertima. Također, zanimljiv je podatak da su koncert koji je organiziran u Domu sportova povodom obljetnice, kompletno rasprodan, i to u rekordnom roku.

"Skužili smo sami da je Kuku$ uvijek nekako spajao ljude. Čudno je, ali stvarno, da nas slušaju svi od šminkera do žešćih alternativaca, a to je luda činjenica", ističe Hiljson.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dečki su također dali komentar na već postojeću glazbenu trap scenu, u kojoj se po novome istaknula Ela Dvornik pod umjetničkim imenom "Alterella". Njezina videa postala su viralna na TikToku, a Kuku$ ističe kako potiču svakoga tko pridonosi razvitku ove scene. Ellinu glazbu podržavaju te se nadaju da će se više izvođača pridružiti u stvaranju ovog zvuka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otac hrvatskog trapa može i samostalno!

Također, u sklopu intervjua smo se dotaknuli i samostalnog albuma koji je prošle godine izdao Ivan Hilje te je njime nakon Goce, postao drugi član benda koji se bacio u samostalne vode. Od ovog dugo očekivanog albuma jakog autora očekivalo se mnogo, a sve želje, pa čak i više od njih, Hilje je uspio ispuniti.

Uz suradnju s najvećim balkanskim izvođačima kao što su Stefan Đurić, poznat kao Rasta i hrvatski umjetnik Grše, napravio je nešto što dosad nije bilo viđeno.

Ipak, neke pjesme koje se nalaze na albumu, dosta su mračnog ugođaja te se dotiču osobnih tema, o kojima se u javnosti ipak malo priča. Unatoč stigmatizaciji tih tema, Hiljson je javno progovorio o onome o čemu svi misle te se tako dodatno povezao sa svojom publikom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Sam u mraku" i "Vrag na violini" su pjesme kojima na sebi blizak način govorim o mentalnom zdravlju i suočavanju s depresijom zato što znam koliko je to teško i činilo mi se jako važno pričati o tome da bi ta tema postala što manje stigmatizirana te da mlađe generacije prepoznaju kako nisu usamljene", podsjetio je Hiljson. Međutim, nadodao je kako mu nije u cilju ljude svrstavati u kalupe svojom glazbom, već samo proizvoditi kvalitetnu glazbu putem koje će ljudi dobiti dio njega kroz zabavu.

"Ne želim govoriti nekome kako treba razmišljati već samo da treba razmišljati. Volio bih pridonositi svojoj zajednici, a mislim da je to ostvarivo kroz izgradnju snažne trap scene u Hrvatskoj i mislim da smo na dobrom putu. Snimanje albuma “Mandela Effect” bilo mi je jedno posebno transformativno iskustvo i podsjetnik na to zašto sam se počeo baviti glazbom", zaključio je.

Zaključak kao uvod u novi početak, novo desetljeće

Goca R.I.P. napominje kako ih je privatni život znatno oblikovao te utjecao na stvaranje glazbe i pisanje tekstova. Ipak, najvećim oružjem smatraju njihovu publiku jer "preko publike trap dobiva dušu, ime i budućnost".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najjaču komunikaciju s publikom ostvaruju na koncertima, gdje publika uvijek ima priliku na svojstven način iskazati svoje mišljenje. O budućim pothvatima i idejama koje slijede, Goca otkriva: "Publika može očekivati da ćemo postavljati nove trendove, da ćemo nastaviti graditi i dizati ovu našu scenu na najvišu moguću razinu kako bismo olakšali put novim glazbenicima, ali i nama samima. Danas je scena jaka, svašta se događa, imamo masu novih izvođača i klinaca i to je odlično."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A što sve slijedi i u kojim će se novim smjerovima širiti, ostaje za vidjeti, a tome se jako veselimo, i ono u što smo sigurni - da dečki neće razočarati.

POGLEDAJTE VIDEO: Glas od milijun eura! Mladi natjecatelj osvojio žiri Superstara. Doznajemo kako se sprema za novu rundu natjecanja