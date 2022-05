Ksenija Urličić bila je šefica hrvatske eurovizijske delegacije, i to kada je Hrvatska postizala vrhunske rezultate na ovom glazbenom natjecanju. U njezino vrijeme Hrvatska je bez problema završavala u finalu Eurosonga, a evo kako je Ksenija komentirala ovogodišnji nastup Mije Dimšić.

Loša kob

Ksenija je za Jutarnji list priznala kako je vjerovala da će se Hrvatska ove godine plasirati u finale Eurosonga, istaknula je da je Hrvatskoj to uspjelo samo dvaput u deset godina.

"Nastup Mije Dimšić je bio odličan, pun ležernosti i samopouzdanja. Mia je to odradila na najvišoj razini i u toj konkurenciji je zaslužila ući u finale. Ali imali smo peh. Mi uvijek imamo nekakav peh, a ovaj je put bio taj da je bilo dosta balada i puno ženskih vokala i ona se u toj kombinaciji pomalo izgubila i nije prošla”, rekla je Urličić.

Ksenija je kao razlog loših rezultata na Eurosongu navela to što se na Dori više ne pojavljuju veliki, kvalitetni izvođači. Napomenula je da se vjerojatno takvi izvođači boje da ne bi doživjeli istu sudbinu kao i Mia ove godine.

Da je se pitalo, ona bi Miju drukčije predstavila

"Možda bi bilo dobro da ljudi koji sada rade na Dori izaberu divove naše zabavne glazbe poput Rusa, Tutića i Huljića i da naruče pjesmu za Doru. Da se autore animira. Postoji način. Ja bih investirala i mislim da bi to bila dobra investicija", kaže Urličić te priznaje da je ljudi s HTV-a ne pitaju za savjete kada su u pitanju pjesme za Doru i Eurosong.

Ksenija je priznala da savjete ne daje dok je netko to ne traži, ali je za Jutarnji ispričala kako bi ona predstavila Miju pred cijelim svijetom: Možda bih Miju pokazala na pozornici kao mladu, jedva punoljetnu djevojku, odjenula bih je kao djevojčicu s koledža. To bi bilo rušenje klišeja, a takvi potezi su dobrodošli jer privlače pozornost pa i bodove. To je ono što je Srbija napravila s pjesmom In corpore sano", rekla je Ksenija koja Konstrakti predviđa ulazak u finale Eurosonga.

Balkanski lobij je puno slabiji

Urličić je također napomenula da je za prolazak Hrvatske u finale Eurosonga važan i balkanski lobij, koji je, kako kaže, vrlo slab. "Ispali smo žrtve male zavjere skandinavskih zemalja koje su nam imputirale grešku i htjele nas diskvalificirati", rekla je te dodala da treba biti dobar s pojedinim šefovima drugih delegacija jer se tako mogu lobirati i neki dodatni bodovi.

Jedan od njezinih najvećih uspjeha na Eurosongu bilo je plasiranje Putokaza u finale s pjesmom "Don't Ever Cry", kada je Hrvatska prvi put, kao samostalna država, nastupila na ovom velikom, glazbenom natjecanju.

Ksenija je također priznala da je oduvijek bila hadezeovka, a za premijera Andreja Plenkovića jer kazala da sjajno vodi državu. Uz to je dodala da je za nju Plenković vrlo naočit i zgodan čovjek koji plijeni poglede gdje god da se pojavila, Urličić je imala same riječi hvale za hrvatskog premijera za kojeg ona ne vidi dostojne zamjene.