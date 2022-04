U novom serijalu portala Net.hr razgovaramo s brojnim ličnostima s hrvatske showbiz scene. Druga u nizu također je mlada kantautorica, Kim Verson, koja je prije samo mjesec dana u duetu s glazbenikom Kristianom Maroltom objavila singl “Korak ispred vremena”.

S Kim Verson razgovarali smo o aktualnom singlu, njenom angažmanu u borbi protiv vršnjačkog nasilja, osudama i neprihvaćanjem okoline kroz koje je i sama prošla nakon glazbenog natjecanja “Hrvatska traži zvijezdu”, ali i novom studijskom albumu za djecu i mlade na kojem radi s producentom Alanom Dovićem.

Na samom početku našeg razgovora otkrila nam je kako je znala da je Kristian idealan za ovaj duet čim je prvi put poslušala njegov vokal.

“Kristianu se na prvu svidjela pjesma. Jako sam zadovoljna što se ta suradnja uopće dogodila. Kristianov vokal mi se svidio odmah na prvu i kada sam razmišljala tko bi mogao biti idealan za tu pjesmu, baš mi se on najbolje uklopio”.

'Nikad ne bih mogla raditi s ljudima koji bi me tjerali na nešto što ne želim'

Otkrila nam je i što joj je najvažnije kod ljudi s kojima radi te s kakvim ljudima nikada ne bi mogla surađivati.

"Imam svoj mali krug velikih ljudi kojima jako vjerujem i koji me uvelike podržavaju. Oni su mi velika emotivna podrška. Što se poslove strane tiče, mogu reći da sam od početka imala sreće da sam surađivala s ljudima koji me od samih početaka nisu htjeli nagovarati na stvari koje ne rezoniraju sa mnom. Nikad ne bih mogla raditi s ljudima koji bi me tjerali na nešto što ne želim. U ovom poslu stvarno ima svega i nerijetko se dogodi da te manageri ili producenti navode na neki krivi put. Ja od samog početka znam što želim. Ne bih mogla raditi niti s nekim tko često omalovažava druge ljude. Mislim da se to u glazbenoj industriji događa jako često. Imala sam sreće da sam radila samo s osobama koje su se fokusirale na moj talent i vokal".

Kim neprestano radi na novim stvarima, a trenutno priprema album za djecu i mlade koji bi svjetlo dana trebao ugledati već u svibnju.

“Bit će to jedan sofisticirani album. Nije klasični dječji format, već mi je bila želja da se u tim pjesmama mogu naći i djeca starijeg uzrasta i mladi ljudi i roditelji. To je cijela, kompletna priča o jednom odrastanju, prvim snovima, prvim ljubavima. Već jako dugo vremena priželjkujem ovaj album jer sam neke pjesme s ovog albuma napisala još kao djevojčica, a na njemu će gostovati i reper Suicidal”, otkriva nam Kim.

'Bitno je da javna osoba istinski uzor mladima'

Podsjetimo, Kim Verson pamtimo i po angažmanima u projektima povezanima s borbom protiv vršnjačkog nasilja. Jedan takav koncert, bio je ujedno i njen prvi javni nastup. Pozornicu je tada imala priliku dijeliti s grupama Adastra, Vatra i Psihomodo Pop.

“Kad si mlad i kad imaš nekog glazbenog uzora, nekako i upijaš i njegovo ponašanje, rečenice i kompletan rad. Bitno je da javna osoba istinski uzor mladima. Čim se ti u društvu po nečemu malo izdvajaš, često se puta u tim dječjim krugovima događa da nisi baš shvaćen i prihvaćen. Mislim da se svi povode često jedni za drugima i stalno se nešto nameće. Došlo je do velikog pritiska na mlade ljude da se stalno osjećaju da možda nisu dovoljno dobri te da stalno moraju biti u korak s trendovima”, govori Kim.

Kada god bi se našla u teškoj situaciji, najveći joj je oslonac, kako kaže - bila mama, a otkrila nam je i kako se nosi sa stresom.

“Ona me uvijek uspjela usmjeriti na pozitivne stvari. Kada vidim da na neke stvari ne mogu utjecati, a te situacije su jako česte u ovom poslu, onda volim pustiti. Mislim da je jako bitno izbaciti emocije. Bolje biti nekada i ljut i bijesan, nego da se stalno osjećaš nemoćno i u strahu”, kazala je.

Teške su je situacije zadesile već u samoj osnovnoj školi.

'Bila sam jako neiskvarena i nisam se znala snalaziti u tim situacijama'

“Tada sam već počela osjećati odbačenost. Već sam s 10 godina počela nastupati i čim se nečim izdvojiš, ljudi to neće shvatiti niti prihvatiti. Bila sam jako neiskvarena i nisam se znala snalaziti u tim situacijama dok s vremenom ne očvrsneš. Valjda to moraš proći”, prisjeća se Verson.

Istaknula je i kako smatra da bi što više roditelja trebalo razgovarati sa svojom djecom kako bi se spriječile frustracije i neki daljnji problemi.

Podsjetimo, Kim Verson pobjednica je glazbenog natjecanja “Hrvatska traži zvijezdu”, a kada je riječ o drugim glazbenicima koji su se predstavili upravo na takvom tipu natjecanja, svijetlu budućnost predviđa Filipu Rudanu, Eni Jurišić i Matiji Cveku.

“Volja, vjernost, trud. I stvaranje. Ne znam bi li se mogla pronalaziti u glazbi da sam cijeli život odlučila pjevati tuđe pjesme. Ja sam baš imala potrebu izraziti se. Dugi niz godina bavim se kantautorstvom. Još od 2015. godine. U tome pronalazim snagu”, rekla je te dodala kako su Bregović, Runjić i Hus vrhunski kantautori koji su stvorili bezvremenske hitove.

Na pitanje je li se ikada u karijeri osjećala zakinuto i degradirano samo zato što je žena odgovorila je kako misli da se to svakoj ženi sve češće događa.

'Kad si žena, imaš osjećaj kao da se stalno moraš boriti za sebe'

“Kad si žena, imaš osjećaj kao da se stalno moraš boriti za sebe, opravdavati i truditi oko svega. Koliko god je to teško, mislim da je to i blagoslov što uopće možemo podnijeti taj teret. Stalno moraš misliti o nečemu - kao da svi nešto očekuju od tebe - kakvu ćeš frizuru, styling. Mislim da je muškarcima puno lakše. Imaju i oni svojih nesigurnosti, nije ni njima lako”, zaključila je Kim.

U kojim bi slučajevima glazbenici trebali snimati besplatno, čime bi se bavila da nije glazbenica, živi li isključivo od svoje glazbe i što je danas najvažnije nekome tko je na početku svoje glazbene karijere, saznajte u drugoj epizodi našeg novog serijala.