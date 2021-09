Sedamdesete godine prošlog stoljeća obilježila je švedska grupa ABBA, koja se gotovo četiri desetljeća nakon razlaza odlučila ponovno okupiti. Svoj "senzacionalan" povratak javnosti su najavili prije nekoliko dana. Ubrzo nakon što su objavili svoje nove pjesme, obožavatelji nisu prestali kriti svoje oduševljenje, a mnogi od njih kazali su kako ih je Abba vratila u djetinjstvo.

Zanimljivo je i to da grupu obožavatelja ne čine samo oni nešto "starijih" generacija, već i oni mlađi koji su, sasvim vjerojatno, legendarne stihove "Mamma Mia! Here we go again..." imali priliku čuti tijekom odrastanja pa su se legendarni hitovi sadili i u mlađe generacije.

"Abba je spasila 2021.", "Spasili ste mi život", "UPRAVO PLAČEM OD SREĆE"..., samo su neki od komentara objavljenih ispod videa na TikToku Bennyja Anderssona na kojem svira instrumentalnu klavirsku pratnju jedne od svojih novih pjesama.

Hit na TikToku

Legende švedske estrade pridružile su se jednoj od najpoznatijih društvenih mreža, a čiji su korisnici većinom mlađi od 30 godina, u ponedjeljak u iščekivanju njihove najave novog materijala.

Njihov je službeni račun u manje od pet dana prikupio gotovo milijun sljedbenika. Dosad su objavili devet videozapisa koje je pregledano gotovo 30 milijuna puta.

"Iz ogromnog broja kreacija i pregleda videa jasno je da naša zajednica diljem svijeta ima toliko ljubavi prema bendu i njihovom zvuku", rekao je šef glazbenih operacija TikToka u Velikoj Britaniji, Paul Hourican za BBC.

Abba se tako približila vrhu popisa izvođača koji imaju glazbu van svakog vremena; koja i dalje ostaje briljantna i lijepa nakon 40 ili 50 godina kao i na dan kada je prvi put objavljena.

Iako su neki iz nove generacije obožavatelja Abbu otkrili na društvenim mrežama, i to uglavnom na TikToku za vrijeme #DancingQueenChallenge, mnogi od njih zaljubili su se u hitove ove švedske grupe putem filmova i raznih predstava. Dokaz "izdržljivosti" Abbe je i činjenica da je Abba Gold bio 20. najprodavaniji album u Britaniji u prvih šest mjeseci 2021. godine.

Interes mladih kakav se nije očekivao

Činjenica je i to kako mladi obožavatelji Abbu nikada nisu vidjeli kako sviraju uživo, a mnogima je najbliža stvar gledanje tribute bendova.

"Luda je činjenica to da su brojni mladi uživali u Abbinoj glazbi", rekao je u petak za BBC Rod Stephen, suosnivač Bjorn Again.

Mnogi posjetitelji festivala znali su sve riječi Abbinih pjesama. "Kako se to događa? Pa, mogu pretpostaviti da su njihovi roditelji možda dobili Mamma Mia! Ili Abba Gold ili nešto slično i nemilosrdno svirali i na taj ih način izložili njihovoj glazbi".

Jedna od onih koja je odrasla na Abba Goldu je kantautorica Maisie Peters. "Toliko me podsjeća na moje djetinjstvo i radost i nevinost...", rekla je Peters.

"Sjećam se da sam imala Abba Gold u autu i slušala ga sa svojom sestrom. Ali ja ga i dalje slušam cijelo vrijeme i to mi je super inspirativno. Bilo je tako hrabro. Toliko je prkosilo pravilima i žanrovski. Tekst, muzika i glas - sve u vezi s tim je tako iznad svega. Mislim da je tako kreativno, stvarno jako lijepo napravljeno", dodala je.

'Pjesme su izdržale test vremena'

Glumica Mazz Murray, koja trenutno utjelovljuje Donnu Sheridan u Mamma Miji! na West Endu kazala je da su pjesme "desetljećima izdržale test vremena".

"Oni su cijelo vrijeme privlačni novoj publici, a zahvaljujući stvarima poput Mamma Mie! I filmovima … cijelo vrijeme dopiremo do šire publike. Pjesme su izvrsne. Nema govora o tome da je Winner Takes It All među najboljim pjesmama koje su ikad napisane".

Hitovi poput Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme (A Man After Midnight) i Mamma Mia najpopularnije su pjesme na Spotifyju, na kojem grupa ima više od 17 milijuna slušatelja mjesečno. A najveći obožavatelji su - mladi.

Hit na Spotifyju

"Bilo je divno iznenađenje saznati da su mladi od 18 do 24 godine najveći streameri Abbe", rekla je Sulinna Ong, šefica glazbe za Spotify UK.

"Njihovo slušanje povećalo se za 50% od 2014. To pokazuje da Abbu sluša više mladih ljudi nego ikad. Dokaz je to i trajne privlačnosti Abbinog pisanja pjesama na elitnoj razini koje nadilazi generacije", dodala je Ong.

Iako se ne očekuje da će nove pjesme steći toliko voljen i obožavan status kao neke od njihovih prethodnih pjesama, reakcije obožavatelja nakon što su čuli nove pjesme pokazuju kako su na dobrom putu prema tome.