Javna svađa Jurice Pađena i Branimira Johnnyja Štulića nastala je nakon što je Pađen Muzeju Novog vala dao nekoliko memorabilija koje su navodno pripadale frontmenu grupe Azra, što je Štulić negirao i opleo po svom kolegi.

'Nazvao sam Štulića'

"Prati sumanuto sve i pritom se ponaša kao izbezumljena histerična starleta. Ne znam što mu to treba. Moj zaključak je da je izrazito zao i pokvaren ili je to u sferi nekakve medicine", rekao je Pađen za 24sata.hr te je dodao da on nema nikakve koristi od toga što je neke predmete iz davnih dana dao Muzeju.

Naime, osnivač muzeja Aleksandar Črček ga je pitao za neke Azrine memorabilije.

"Pitao me imam li nešto od Johnnyja. Rekao sam: 'Imam!'. No nije riječ o nikakvim tenisicama, nisam dao ni svoje ni njegove. Rekao sam mu ako ga nazovu da će on potvrditi da je to kod mene. No moram se i ja konzultirati s njim", nastavio je Pađen, koji je, kako kaže, potom nazvao Štulića koji mu je dao suglasnost za doniranje ručnika i tri pedale.

Međutim, kad su ti rekviziti osvanuli u Muzeju, Štulić se javno oglasio i ustvrdio da ručnik nije njegov te da Pađenu nije dao suglasnost da Muzeju donira njegove pedale. No, priča se komplicira jer Pađen tvrdi drugačije.

"Johnny mi je rekao: Nema ništa protiv, ali ja nemam ništa s tim. Možeš im to dati, ali ja ne želim imati veze s tim", dodaje Jurica i objašnjava kako je njegov motiv za doniranje bilo to što je vidio taj Muzej kao nešto dobro.

'Nema veze s mozgom više'

"I na kraju dočekam ovog kretena. To je sumanuto. Nema veze s mozgom više. Nemam razloga da izmišljam ovakve stvari. Nikoga nisam napao. Ni krivo citirao. Zadnji singl mi je na prvi mjestima u cijeloj regiji, nemam razloga, a Štuliću možda fali klikova. Ne mogu si ovo objasniti", rekao je na kraju Pađen.

Glazbenik je na kraju dodao da nije siguran jesu li te izjave stvarno došle od Johnnyja, jer kako kaže na Facebooku postoji više profila Branimira Štulića.

"Ako je fejk, povlačim sve što sam rekao", zaključio je Jurica.