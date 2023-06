Jubilarno 15. izdanje Metna, festivala tradicijske i suvremene etno glazbe održat će se 23. i 24. lipnja u Makarskoj. Najdugovječniji etno festival u Hrvatskoj gledatelji će imati prilike gledati na jedinstvenoj pozornici Spomenika revolucije na Glavici.

Metno je nezaobilazno mjesto svih ljubitelja etna, a organizatori iz Folklornog ansambla Tempet trude se pokazati kako tradicijska glazba može biti zanimljiva i mlađim generacijama, bilo u izvornom obliku ili u modernom pristupu gdje se tradicija isprepliće s raznim drugim glazbenim žanrovima.

Za jubilarno izdanje Metna organizatori su se, kako kažu, posebno pripremali.

'Uistinu svjetski renomirani izvođači'

"Željeli smo 15. rođendan proslaviti na pravi način pa smo se potrudili dovesti uistinu svjetski renomirane izvođače. Najpoznatiji među njima svakako je Damir Imamović koji će nas još jednom provesti svijetom sevdaha, ali ne zaostaju ni drugi glazbenici. Iz Grčke nam dolazi grupa Koza Mostra, iz Belgije Baul Meets Saz, a hrvatske snage brane Cinkuši. Tu su, naravno, VS FA Tempet, kao i naši domaći izvođači, Lina Rica i Emir Fulurija", rekla je Željka Mikavica Vranješ, umjetnička voditeljica festivala.

Damir Imamović u Makarsku dolazi samo mjesec dana nakon što je objavio novi album "The World And All That It Holds" kojeg je ugledni britanski The Guardian proglasio albumom mjeseca svibnja. On će nastupiti u petak, 23.6. zajedno s Cinkušima, grupom koju volimo nazvati punk-folkom zbog velike energije koju donose.

Subota, 24.6. je rezervirana za međunarodne izvođače. Iz Grčke stiže grupa Koza Mostra koja na energičan način spaja elemente tamošnje tradicijske glazbe s rock, ska i punkom dok iz Belgije dolazi kombinacija Baul Meets Saz, grupa koja spaja indijsku i tursku glazbu.

'Želimo napraviti iskorak u kulturnom turizmu grada'

"Metno je svih ovih godina dovodio strane izvođače, a imamo želju da u budućnosti bude što više takvih, da budemo pravi međunarodni festival i time napravimo iskorak u kulturnom turizmu grada. Ove godine smo prepoznati i od strane europskog projekta MOST Music te smo ušli u razmjenu izvođača s grčkim festivalom Street Mode što nam puno znači", ističe predsjednica FA Tempet Any Carević Grbić.

Iz Metna posebno ističu kako festivala ne bi bilo bez partnera.

"Grad Makarska i Turistička zajednica Grada Makarske su nam glavni pokrovitelji festivala i posebno im hvala što nas prate svih ovih godina. Tu su i TZ Splitsko-dalmatinske županije, Ožujsko, Radio Makarska Rivijera i Makarska Danas", kaže Carević Grbić.

Ulaznice za festival puštene su u pretprodaju po cijeni od 10 eura za oba dana, a mogu se kupiti u Turističko informativnom centru Makarska, Obala kralja Tomislava 16 (na rivi). Pretprodajna cijena vrijedit će do sljedećeg tjedna kada će dvodnevna cijena karte biti 15 eura, a jednodnevna 10 eura.

Ove godine Metno ima i uvodnu večer koji će se dogoditi u petak, 16. lipnja. Tada će se u Galeriji Gojak održati retrospektivna izložba fotografija s dosadašnjih izdanja festivala, a tom prilikom će nastupiti i riječka grupe Po' metra crijeva.