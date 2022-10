Massimo Savić jedan je od miljenika domaće publike pa ne čudi što je mnoge razveselila vijest o velikom koncertu koji glazbenik planira u zagrebačkoj Areni. Jedan od najboljih naših vokala zapjevat će u Areni 5. studenog, a karte za spektakularni koncert možete kupiti OVDJE.

Ovo je, rekao nam je Massimo nedavno, zalogaj koji se od njega očekuje već dulje vrijeme. U karijeri je već napunio i rasprodao brojne važne dvorane u Hrvatskoj - Dom sportova, nekoliko dvorana Lisinski, riječi centar Zamet, splitsku Spaladium Arenu, Grupe, pulsku Arenu… Vrijeme je sada za ovaj važni i veliki zalogaj, piše RTL.hr

"Dugo ovo planiramo i iako nam je život razne izazove stavio na pladanj, odlučili smo se na ovaj veliki korak. Vrijeme je da okupimo naš mali krug velikih ljudi i da uz glazbu proslavimo sve što nas veseli u životu" - najavio je Massimo svoj veliki koncert, a za koji ulaznice možete kupiti putem sustava Entrio.

'Ja sam specifikum ovih naših prostora'

"Ja sam specifikum ovih naših prostora jer je jako neobično da netko u mojim godinama i dalje izdaje vrlo aktualne pjesme. Obično ljudi koji imaju karijeru dugu kao ja baštine ono svoje najuspješnije vrijeme. Ja očekujem da će ono najuspješnije vrijeme tek doći. Mogu reći i da radimo na jednoj posebnoj pjesmi. Ne smijem ništa o tome otkriti jer je priča koja je prati toliko lijepa da će se to dopasti slušateljima", dodao je glazbenik.

Tijekom proteklih mjeseci s Massimom smo razgovarali o načinima na koje priprema ovako velike koncerte pa nam je tako otkrio kako slaže set liste za koncerte. "Lista se slaže cijelo vrijeme dok se imaju koncerti. Meni je svaki raspored pjesama za koncert strahovito važan. Kada čovjek dođe na koncert, za mene je to kao da si došao gledati igrani film. Koncert mora imati uvod, zaplet i rasplet na kraju. Mora sve imati smisla bez da energija pada, ona stalno mora rasti, moraš ih na to motivirati. Raspored pjesama je po meni jedna od tajni uspješnih koncerata, to je definitivno", ispričao je Massimo Savić nedavno.

Massimo Savić u Areni Zagreb nastupa 5. studenog od 20:00 sati, a ulaznice su još u prodaji!