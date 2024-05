Nizozemski predstavnik na Eurosongu 2024. Joost Klein zbog diskvalifikacije s Eurosonga nije mogao nastupiti u finalu na kojem je naš Baby Lasagna završio na drugom mjestu, a u nedjelju je prvi put nakon diskvalifikacije nastupio u nizozemskom gradu Enschede u sklopu festivala "Festival Weekend".

Koncert je započeo ubrzanom verzijom pjesme "Europapa" kojom je predstavljao Nizozemsku, a obožavatelji koji su Joosta došli slušati su s njim pjevali u sav glas. Nažalost, pjesmu nije izveo do kraja na koncertu.

Osim pjesme "Europapa", izveo je još neke svoje poznate pjesme kao što su "Droom Groot'', ''Friesenjung'', ''Wachtmuziek'', ali i svoju verziju pjesme ''The Winner Takes It All'' grupe ABBA.

Nije govorio o diskvalifikaciji

Klein nije govorio o svojoj diskvalifikaciji s Eurosonga tijekom nastupa. Umjesto toga je nekoliko puta rekao da "ljubav uvijek pobjeđuje sve", a isto je pisalo i na njegovom Instagram Storyju.

Foto: Joost Klein/Instagram Joost Klein

Na TikToku su fanovi objavili snimku s koncerta na kojem je vidljiva dobra atmosfera i tisuće mobilnih telefona koji snimaju Joostov koncert. Jedan se fan našalio kako je angažiran suludi broj snimatelja, misleći na mobitele.

"Joost volimo te. Nadam se da si dobro. Mnoge od nas izvlačiš iz mračnog razdoblja u našim životima", "Vratila se legenda", "Drago mi je da je dobro", pisali su.

Podsjetimo, Joosta su diskvalificirali s Eurosonga zbog incidenta s fotografkinjom prije finalne probe. Izvori su za švedski list Aftonbladet potvrdili da je Klein bio uzrujan zbog gužve fotografa i snimatelja koji su mu se približavali, zbog čega je na nju krenuo šakom. Iako navodno ženu nije udario, oštetio joj je fotoaparat, a njoj je zbog posjekotine ubrzo pružena pomoć.

